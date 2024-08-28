Як зрозуміти, що настав час збирати врожай часнику

Запропоновані методи допоможуть вам отримати гарний врожай часнику, коли він досягне зрілості.

Блогер Kaleb Wyse розповів, що існує два методи, які вкажуть на те, що прийшов час викопувати часник.

Метод 1: Перевірка листя

Перш ніж збирати часник, огляньте його листя. Як правило, часник готовий до збору, коли листя починає жовтіти та висихати на кінцях. Це природний процес, який свідчить про те, що він досяг зрілості.

Іноді листя починає закручуватися — це також є ознакою того, що часник готовий до збору. Відбувається цей процес, коли рослина зосереджує свої ресурси та енергію на розвитку головок.

Метод 2: Увага на стрілки

Під час вирощування часнику не обрізайте стрілку, яка утворюється у середині рослини. Зазвичай вона "дивиться вгору", але коли починає нахилятися вниз — це сигналізує про те, що часник досяг зрілості та готовий до збору. Якщо стрілка почала нахилятися, головки часнику перестали активно рости та досягли необхідного розміру.

Зазвичай часник готовий до збору приблизно через 8-9 місяців після садіння, але точний час може варіюватися залежно від сорту та кліматичних умов. Викопувати часник треба обережно. Краще використовувати вила або лопату, щоб не пошкодити головки.

Після збору треба почистити його від землі та дати підсохнути у затіненому, добре вентильованому місці кілька тижнів.

Нещодавно ми писали про те, "Як правильно зберігати часник".

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