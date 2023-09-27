Як зрозуміти, що ваш кіт вас любить: 8 цікавих ознак

Якщо ви колись задавались питанням, чи любить вас ваш кіт, то ветеринарка і зоопсихологиня Лілія Лободіна розповіла, як це зрозуміти.

1. Тварина зустрічає вас, коли ви повертаєтеся додому.

2. Частий зоровий контакт з повільним морганням. Іноді це явище називають "котячим поцілунком", тому ви теж можете повільно моргати у відповідь.

3. Треться мордочкою та тілом об ваше обличчя, плечі, руки, ноги, залишаючи свій запах.

4. Облизує вас і дозволяє доглядати за собою. Грумінг посилює довіру та зв’язок між людиною і твариною.

5. Муркотить. Але слід відрізняти, муркотіння, коли тварина нервує. Звертайте увагу на сигнали тіла.

6. Коли тварина лягає на спину, дає гладити живіт, вона демонструє повний комфорт та відчуття безпеки.

7. Спить поруч, любить відпочивати у вас на колінах. Коли ви щось робите, тварина теж здебільшого знаходиться поруч.

8. Масаж лапками, або "молочний крок", формується ще у дитинстві. Тому коли коти починають робити такий масаж людині або іншій тварині, це явна ознака комфорту.

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