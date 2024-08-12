Як звичайна сіль може допомогти у садівництві

Сіль у садівництві може принести користь, але так само і шкоду вашим рослинам. Все залежить від того, як і де ви її використовуєте.
На сторінці gardening__guru розповіли, як можна з користю використати звичайну харчову сіль у власному саду.
- Знищення отруйного плюща. Для боротьби з отруйним плющем можна використати потужний розчин солоної води. Змішайте 1 склянку солі з 3,7 літра води, додайте мило, щоб розчин краще прилипав до рослин. Нанесіть суміш на листя та стебла отруйного плюща за допомогою садового розпилювача.
- Відлякує мурах. Щоб запобігти появі та розплідненню мурах у вашому саду, розсипте звичайну кухонну сіль у місцях, де вони з'являються. Цей лайфгак також допоможе уникнути їх проникнення в ваш будинок. Просто посипте сіллю місця, через які мурахи пролазять у ваш дім і вони не зможуть перейти цей бар'єр.
- Боротьба проти слимаків. Посипте слимаків дозою солі, щоб убити їх. Зачекайте п’ять хвилин, а потім посипте їх ще раз (це не гуманний метод, проте дієвий).
- Боротьба з борошнистими червцями. Капустяний червець шкодить капусті, броколі та цвітній капусті. Для їх контролю посипте їх листя сумішшю з 1 склянки борошна та 1/2 склянки солі. Найкраще робити це вранці або ввечері, коли листя ще вологе від роси.
- Контроль бур'янів. Сіль часто використовується для боротьби з бур'янами, особливо на тротуарних ділянках. Якщо змішати соль з водою і нанести розчин на бур'яни це може допомогти їх знищенню. Але важливо бути обережним, розчин не потрапив на інші рослини, оскільки це може їх вбити.
- Обмеження росту рослин. Сіль можна використати для створення бар'єрів або зон, де не мають рости рослини. Це може стати корисним лайфгаком, коли вам треба утримати певні рослини якомога далі від клумб чи грядок.
Використання солі в садівництві вимагає обережності та розуміння можливих наслідків. Якщо ви вирішите використовувати сіль, обов'язково дотримуйтесь рекомендованих норм і завжди враховуйте можливі ризики для рослин і навколишнього середовища.
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