Як звичайні лимони допоможуть почистити духовку

Приготуйте ефективний та нетоксичний засіб, який допоможе вам відчистити духовку від бруду та жиру.

На сторінці ADDITIVE-FREE LIFESTYLE розповіли про цікавий спосіб, як почистити духовку за допомогою звичайного лимона, не використовуючи жодних хімічних засобів.

Все, що вам знадобиться, це 2-3 лимони, які необхідно нарізати шматочками та покласти в ємність, заливши звичайною водою. Лимони необхідно випікати в духовці розігрітій до 200°C, 30 хвилин.

Потім, вимкніть духовку та залиште дверцята закритими, щоб вода з лимоном охолола. Пара, що утвориться, розпарить духовку і зробить легшим видалення жиру та забруднень.

Коли духовка і вода охолонуть до комфортної температури, відкрийте дверцята і розпочинайте чищення. Спочатку скористайтеся мочалкою, щоб акуратно протерти скло та внутрішні поверхні духовки. Для кращого ефекту змочіть мочалку у воді з лимоном, що залишилася в каструлі. Якщо забруднення не зникають, можете також використати сам лимон: потріть ним забруднені ділянки, щоб видалити стійкі плями.

Будьте обережні при очищенні, щоб не пошкодити поверхні. Використовуйте мочалку, яка не подряпає скло. Важливо уникати потрапляння води на електричні деталі духовки, щоб не пошкодити їх. Після завершення очищення дайте духовці просохнути, щоб уникнути утворення залишкової вологи.

Якщо у вас багато бруду, що в’ївся, процедуру необхідно повторити 2 рази.

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