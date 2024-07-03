Які дрова купити на зиму: 6 найкращих сортів деревини для печей і камінів

На нас чекає важка зима, і багато хто думає про переїзд з міста до сільської місцевості або дачного селища, де є дров'яна піч чи камін.

У нашій реальності вміння поводитися з дров'яною піччю, правильно підбирати та зберігати дрова – це навичка, яка може стати у пригоді вже цієї зими.

Не вся деревина однаково гарна для дров'яної печі або каміна. Тому варто дослухатися до порад експертів Gardens Illustrated, які розкажуть, які дрова краще купити.

Ясен

Деревина ясена дає стійке полум'я, гарний жар і добре горить сама собою, навіть коли вона зелена, тому її не потрібно спалювати в суміші різних видів деревини. Це ідеальна деревина для дров'яної печі або каміна. Традиційно вважається, що вона є найкращою для горіння.

Дуб

Дуб – деревина, яка повільно росте, близько 2,5 см на рік, і в ідеалі її треба витримувати для сушіння протягом щонайменше двох років. Через свою щільність ця деревина повільно горить, тому її найкраще використовувати разом з колодами, які швидко згорають. За потреби вона допоможе підтримувати вогонь вночі.

Камін / Фото: Credits

Береза

З берези виходять чудові дрова для спалювання у дров'яній печі, каміні або на відкритому вогні. Ця деревина дає хороше тепло, хоча горить відносно швидко, тому для тривалого горіння краще використовувати її разом з породами, які горять повільно, як-от в'яз чи дуб. Береза ​​горітиме без доповнень, хоча її сік може спричинити накопичення відкладень у димарі. Її кору можна зняти і використовувати як природний розпалювач вогню для дров або колод.

Бук

Бук – чудова деревина для горіння, хоча в ній високий вміст води, тому її потрібно добре висушити. В ідеалі перед використанням її треба витримати протягом трьох років. Бук не потрібно спалювати в суміші, може горіти і в печі, і в каміні.

Піч / Фото: Credits

Вишня

Вишнева деревина горить повільно, з гарною тепловіддачею і виділяє чудовий аромат. Колоди мають бути добре висушеними, хоча смужки кори також можна використовувати як природні розпалювачі для вашого каміна або вогню.

Платан

Платан добре горить з помірною тепловіддачею. Його деревина дозріває дуже швидко, зазвичай протягом одного року, і є однією з кращих порід для спалювання. За необхідності це дерево можна спалити в печі, каміні або на відкритому вогні.

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