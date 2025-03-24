Які квіти посадити зараз, щоб мати влітку яскраву клумбу: 7 найкращих цибулин

Отримати дивовижне літнє цвітіння можна, якщо посадити зараз ці прості у садінні цибулини – дійте завчасно, і ви насолоджуватиметеся яскравими квітами, які збережуться місяцями поспіль.

Цибулини, що цвітуть навесні, часто користуються славою, оскільки вони сигналізують про кінець зими, але цибулини, які приносять нам квіти влітку, не менш ефектні.

GardeningKnowHow назвав цибулини: які треба садити зараз, ранньою весною.

Терміни – це все для цибулин, що цвітуть влітку. У той час як цибулини, що цвітуть навесні, лягають у землю восени і чекають всю зиму, щоб принести нам перші кольори весни, цибулини, що цвітуть влітку, слід висаджувати ранньою весною. Це ніжні цибулини, родом з теплого клімату. Вирощуйте їх як однорічники або викопайте восени, щоб зберегти на наступну весну.

Висаджуючи кожен тип цибулин, дотримуйтесь конкретних вказівок. Зазвичай, висаджувати літні цибулини слід, коли ґрунт прогріється до 13–16°C. Посадіть їх у добре дреноваий ґрунт. Регулярно поливайте цибулини, але уникайте перезволоження. Вони легко загнивають у надлишку води. Більшість літніх цибулин потребують повного сонця.

Цибулини, що цвітуть влітку, технічно не всі цибулинні. Хоча їх об’єднують у різні типи цибулин, вони включають бульбоцибулини, кореневища та бульбоподібні корені. Спільним для них є те, що вони ростуть із цих м’ясистих підземних структур, які зберігають енергію та поживні речовини. Ось сім літніх квітів, які варто посадити зараз, навесні.

Канна

Канна / Фото: Credits

Лілія Canna — це класична та приголомшлива літня цибулина та тропічний однорічник, який можна викопати восени та зберігати на наступний рік. Він має широке листя та квіти, які протягом літа виростають до 2,4 м у висоту.

Ви можете знайти канни багатьох різновидів, навіть карликових типів, якщо ви хочете щось мініатюрніше. Листя канни велике і може бути строкатим або смугастим, а квіти бувають кількох яскравих відтінків. Канни витривалі в зонах стійкості USDA від 8 до 10 і віддають перевагу повному сонцю та вологому, добре дренованому ґрунту.

Жоржина

Жоржини / Фото: Associated Press

Жоржини є багаторічними рослинами в зонах 8 і вищих. У холодніших зонах можна викопати їх на зиму. Жоржини популярні завдяки своїм красивим квітам, які мають величезну різноманітність кольорів, форм і розмірів.

Жоржини будуть цвісти від середини літа до осені, часто до перших заморозків. Посадіть їх у сонячне місце та суглинний, добре дренований ґрунт. Хоча з них виходять гарні зрізані квіти, майте на увазі, що жоржини токсичні для домашніх тварин.

Гладіолуси

Гладіолуси / Фото: Associated Press

Це класична дачна садова квітка. Гладіолуси — красиві декоративні та зрізані квіти як зрізані. Вони цвітуть кількома квітами на високих колосах. Гладіолуси особливо корисні в городах, оскільки вони приваблюють запилювачів. Шукайте різні різновиди кольорів від червоного та рожевого до жовтого, оранжевого та навіть зеленого.

Гладіолуси виростають із бульбоцибулин і витривалі до зони не нижче 7. Викопайте та зберігайте бульбоцибулини, якщо вони не витривалі у вашій зоні, або просто вирощуйте їх як однорічники на сонці або в пів тіні. Як і жоржини, вони токсичні для домашніх тварин.

Ананасова лілія

Ананасова лілія / Фото: Credits

Ананасова лілія — унікальна літня цибулина, яка не є ні лілією, ні ананасом. Назва походить від квіткового стебла з кількома дрібними, схожими на лілії квітками, увінчаними зеленим листям, які всі разом нагадують ананас. Ананасова лілія, яка походить з Африки, потребує тепла, сонця та добре дренованого ґрунту, щоб добре рости.

Ви можете вирощувати ананасову лілію на грядках, але вона також добре почувається в контейнерах. Це приверне до вашого саду запилювачів. Викопайте і зберігайте цибулини на зиму, або, якщо вирощені в контейнерах, перенесіть горщики на зиму до приміщення.

Слоняче вухо

Слоняче вухо / Фото: Associated Press

Слоняче вухо (Colocassia spp., Alocasia spp., Xanthosoma spp.) — це кумедний тропічний вид, який, хоч і може цвісти, вирощується через унікальне листя. Загальна назва цієї рослини походить від великого листя, яке має різноманітні кольори та візерунки, навіть зелені настільки темні, що майже чорні. Залежно від типу, слонячі вуха можуть виростати до 1,8 м у висоту та ширину.

Слоняче вухо витривале в зонах від 9 до 11. Воно найкраще росте в пів тіні, але переносить і повне сонце. Ґрунт має бути постійно вологим, але добре дренованим. Слоняче вухо токсичне для домашніх тварин, тому уникайте його, якщо ваші тварини схильні їсти рослини.

Крокосмія

Крокосмія / Фото: Credits

Також відома як мідні кінчики, крокосмію шанують за її унікальні темно-помаранчеві квіти. Сорти крокосмії були розроблені для більш тривалого цвітіння, але майте на увазі, що може знадобитися кілька років, щоб вони повністю розкрили свій потенціал цвітіння.

Крокосмія витривала в зонах від 6 до 10, тому її можна вирощувати як багаторічну рослину в багатьох місцях. Посадіть її на сонці з добре дренованим ґрунтом.

Кала

Калла / Фото: Associated Press

Кали — елегантні квіти, відомі своїм білим різновидом, які часто використовують у весільних букетах. Однак вони бувають різних кольорів, включаючи помаранчевий, жовтий, рожевий і темно-червоний. Кали витривалі в зонах від 8 до 10 і їх потрібно викопувати на зиму для зберігання в холодних районах.

Кали добре ростуть на сонці і переносять вологість і спеку. Вони віддають перевагу багатим, вологим, добре дренованим ґрунтам. Як і інші лілії, кали токсичні для тварин і людей, тому будьте обережними, якщо поруч з ними є домашні тварини або маленькі діти.

Літні цибулини потрібно висаджувати навесні, але незабаром вони винагородять вас приголомшливим літнім цвітінням. Незалежно від того, вирощуєте ви їх як однорічники чи зберігаєте на зиму, ці швидкорослі квіти не розчарують.

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