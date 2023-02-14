Які квіти стоять у вазі довше за інших: фахівці склали рейтинг і дали рекомендації щодо догляду

Коли ми вибираємо букет квітів, собі або в подарунок, нам, звичайно, хочеться, щоб він простояв якомога довше. Які квіти краще стоять у вазі та не вимагають спеціального догляду, а яким потрібна особлива увага, розповідають фахівці.

Експерти поділилися з Еxpress.co.uk своїми рекомендаціями та спостереженнями щодо того, які квіти стоять у вазі довго і не вимагають спеціального догляду, а з якими доведеться повозитися.

Експерти вивчили характеристики різних кольорів, у тому числі очікувану тривалість життя після обрізки, частоту зміни води, необхідність обрізки та клімат, якого вони потребують тривалого стояння.

Найпростіші у догляді зрізані квіти

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Аналіз показав, що зрізані гвоздики — найпростіші квіти, що зрізають, оскільки при правильному догляді вони можуть простояти до трьох тижнів. Гвоздикам потрібно міняти воду лише двічі-тричі на тиждень.

Найскладніші у догляді зрізані квіти

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Зрізані півонії займають останнє місце як найважчі у догляді зрізані квіти. Вони швидко в'януть і або скидають пелюстки.

Рейтинг зрізаних квітів від найпростіших до найскладніших у догляді

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Якщо розташувати найпопулярніші квіти, які використовують для букетів, у порядку наростання складнощів у догляді за ними? список буде виглядати так:

гвоздики

лілії

тюльпани

троянди

півонії

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Чому троянди вважаються складними зрізаними квітами

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На думку експертів, якщо ви плануєте купити класичну композицію з троянд, вам потрібно приготуватися до подолання певних труднощів у догляді. Хоча троянди є фаворитами на всі часи, з'ясувалося, що доглядати їх не так просто, як інші зрізані квіти.

Троянди мають одну із найкоротших середніх тривалостей життя серед групи. У середньому троянди живуть всього сім днів і вимагають зміни води кожні два-три дні, що ускладнює їх догляд.

Як доглядати за зрізаними квітами

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Щоб ваші квіти простояли якомога довше, дотримуйтесь наших рекомендацій:

Як тільки ви принесете квіти додому, зріжте стебла приблизно на кілька сантиметрів від основи під кутом 45 градусів, це дозволить їм споживати більше води і допоможе жити довше. За бажання ви можете повторювати це кожні кілька днів, щоб ваші квіти отримували якнайбільше води.

Обов'язково міняйте воду у вазі через день, щоб вона залишалася свіжою. Сміття та бактерії у воді можуть призвести до того, що квіти зів'януть швидше. Якщо можливо, використовуйте дощову воду, оскільки вона набагато чистіша, ніж звичайна водопровідна вода.

Не забувайте про підживлення. Більшість флористів та супермаркетів пропонують підживлення для квітів разом із букетом, що допомагає живити квіти та зберігати їх свіжими. Однак, якщо у вас немає підживлення для квітів, ви можете натомість використовувати чайну ложку цукру.

Тримайте квіти прохолодно подалі від прямих сонячних променів. Коли квіти піддаються впливу надто великої кількості сонячних променів, ніжні пелюстки можуть почати в'янути та сохнути. Крім того, тримайте букет подалі від джерел тепла, тому що це також може висушити пелюстки квітів.

Регулярно видаляйте все листя, що падає у воду, і зрізайте все зів'яле або пожовкле листя. Це допоможе запобігти росту бактерій та зберегти свіжий вигляд вашого букета.

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