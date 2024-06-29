Які овочі можна садити в липні, щоб мати гарний врожай

Липень – останній шанс, коли у вас є можливість посіяти та зібрати добрий врожай.

Зі своїми читачами Express ділились корисною інформацією про те, що ще можна встигнути посадити у липні на городі, щоб воно встигло гарно вродити та достигнути.

Довгі липневі сонячні дні - ідеальний час для посіву насіння смачних овочів, адже землю така ж родюча й ідеально підходить для росту таких рослин як молоді кабачки, гарбуз та цукрова кукурудза.

Якщо посадити їх на початку місяця у вас будуть гарні шанси зібрати багатий врожай до перших осінніх заморозків.

Кабачки

Зазвичай їх висівають у приміщенні навесні, а на початку літа, наприклад у липні, пересаджують на вулицю. Кабачки люблять тепле, сонячне, захищене місце, ґрунт насичений добривами та регулярний полив, так вони виростуть у великі сильні рослини.

Перш ніж висаджувати їх на вулицю, кабачки потрібно спочатку "загартувати" до життя на відкритому повітрі, тому виносьте їх періодично на вулицю, але на ніч заносьте до теплиці.

Їх регулярний збір буде сприяти та звільняти місце появі нових плодів, але якщо вчасно їх не зірвати, вони перестигнуть стануть майже неїстівні.

Гарбуз

Перш ніж сіяти гарбуз обов’язково треба підготувати ґрунт. Земля має бути перемішана з домашнім компостом. Кабачки також потрібно пристосувати до "життя" на відкритому повітрі, тому близько тижня їх потрібно залишати на вулиці вдень і заносити на ніч в теплицю.

Солодка кукурудза

Після посадки на відкритому повітрі цукрову кукурудзу потрібно регулярно поливати, доки вона не вкоріниться, а також їй буде корисне мульчування поверхні ґрунту. Воно допоможе утримувати вологу та пригнітить ріст бур’янів.

Серед інших овочів можна ще посадити салат, моркву, ріпу та редис.

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