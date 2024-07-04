Як складати та зберігати дрова: 4 важливі поради

Якщо ви виросли в місті, але цієї зими думаєте про те, щоб переїхати до села чи на дачу, вам доведеться багато чого навчитися.

Минулої публікації ми поділилися думкою експертів Gardens Illustrated, які назвали шість кращих сортів деревини для обігріву житла майбутньої зими.

Тепер пропонуємо прислухатися до їхніх порад, як потрібно складати і правильно зберігати дрова.

Тримайте деревину та колоди якомога сухішими

Хитрість тут полягає в тому, щоб зробити все можливе, щоб вони не намокли. Мокрі або вологі колоди або ніколи не загоряться, або виділятимуть надлишок диму, який забиває димар або, що ще гірше, йде до кімнати. Якщо накрити стос колод зовні простою твердою кришкою — дерев'яною панеллю, підпертою з обох кінців, — вона захистить від дощу і водночас дозволить циркулювати повітрю навколо дров і висушити їх.

Ніколи не складайте колоди на землю

Дрова потребують постійної циркуляції повітря, щоб залишатися сухими та такими, що горять. Старий дерев'яний піддон стане ідеальною основою з безліччю просвітів для циркуляції повітря.

Дрова

Переконайтеся, що дрова "дихають"

Піддашок для дров має бути відкритим хоча б з одного боку. Це особливо важливо, якщо ви використовуєте поліетилен для покриття колод, оскільки їм необхідно дихати, щоб уникнути запрівання. Якщо ви тримаєте їх у приміщенні, можливо, вам варто придбати підставку для дров

Як складати дрова

Укладання дров подібне до зведення стін із сухого каменю, тут необхідне вміння, яке з практикою стає кращим. Почніть із зовнішнього краю, з опорної стіни або конструкції, і рухайтеся всередину. Намагайтеся складати колоди рівно, тобто, щоб колоди однакового розміру поруч, або принаймні заповнюйте проміжки між колодами меншого розміру по ходу руху — і уникайте нахилів усередину або назовні. Кути можна створити, уклавши один шар під кутом 90 градусів до іншого, як за цегляної кладки на куті будинку.

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