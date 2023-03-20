Яким має бути раціон тварин похилого віку: поради ветеринарки

Кожен з нас прагне того, щоб чотирилапий друг жив довго та був активним і щасливим якомога більше. На 80% це залежить виключно від людини, адже правильний та якісний раціон здатен профілактувати безліч захворювань, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лілія Лободіна.

Для тварин старше 7 років характерні обмеження активності, схильність до ожиріння, сенсорні зміни, зміни травлення та роботи головних систем органів (зокрема серцево-судинної та сечовидільної), а також хвороби зубів. Саме тому до змін раціону треба поставитися з особливою відповідальністю.

Що слід враховувати?

Оскільки у тварин з віком слабшає нюх, корм має бути ароматним. Вологі корми мають сильніший запах, ніж сухі. Тому сухий корм можна трохи розмочувати теплою водою. Натуральна їжа має бути теплою.

Якщо у вашого улюбленця є хвороби зубів, подтрібнюйте їжу на зручні шматочки.

Важливо підтримувати нормальну кондицію тіла та м‘язів тварини, профілактувати ожиріння.

Слідкуйте за водним балансом.

Корм повинен містити:

знижену кількість Na і P, знижене співвідношення Ca:P

достатній вміст білка (причому м‘ясо повинно мати високу поживність), жирів

високий вміст клітковини

збільшений вміст антиоксидантів (вітамін Е), вітамінів групи В, Zn, Омега-3, таурину

Можна включати добавки чи корми, які містять хондроїтин та глюкозамін для підтримки опорно-рухового апарату (проте їхня ефективність ще досліджується).

Слід контролювати кількість ласощів.

Для профілактики розвитку когнітивної дисфункції обирайте для улюбленця інтелектуальні мисочки з лабіринтами.

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