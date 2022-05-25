Яким може бути нове житло для українців, які втратили будинки: розповідає архітектор

Яким може бути нове житло для українців, які втратили будинки: розповідає архітектор

Деякі будинки після обстрілів та пожеж не підлягають відновленню та мають бути повністю знесені. Дехто чекає на реконструкцію. А українцям жити нема де вже сьогодні.

І поки що український уряд розробляє активні законодавчі проекти з відновлення України – наші архітектори та дизайнери розробляють свої пропозиції, як швидко та якісно відновити зруйновану інфраструктуру. У студії програми "Сніданок з 1+1" відомий у всьому світі український архітектор Олег Волосовський розповів про швидкі та далекі перспективи відновлення житлового фонду в Україні.

Одним з варіантів влаштування людей, які втратили будинки, може бути співпраця держави із забудовниками, які мають велику кількість непроданого житла.

Другий варіант – модульні збірні будинки. Вже є проект, але виробництво та збирання таких будинків – це не швидкий процес. Такі будинки збираються з кількох блоків, розмір цих блоків відповідає розміру транспорту, що їх перевозить (вантажівка або залізничний вагон).

Тому розмір модуля може бути 2,5 х2, 7 метрів і завдовжки 6 метрів. Два модулі може перевозити одна фура. У проекті Олега Волосовського один модуль – це спальня та міні-кухня. Другий модуль — два сантехнічні блоки (один для сусіднього модуля) та невелика вітальня. Також є модуль з кухнею, їдальнею та шафою для одягу та багажу.

Розроблені під цей проект елементи житла можна монтувати, наприклад, в офісних центрах, що зараз порожні, і селити туди людей, що залишилися без житла. Установка у квартирі такого житлового модуля фактично замінює ремонт.

Модулі можна виготовляти з металу – вони скоріше для військових – і з дерева.

Вартість такого будинку з усім вмістом включно із подушками — до 2000 доларів.

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