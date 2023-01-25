Який режим прання найекономніший і чому: пояснюють експерти

В якому режимі прати білизну, щоб позбутися забруднення і не витратити на це занадто багато електроенергії, експерти з прання розповіли Еxpress.co.uk.

Якщо в будинку є маленькі діти чи тварини або хтось із партнерів ходить на роботу у формальному діловому одязі, що складається зі світлої сорочки або блузки, яку потрібно щодня міняти, прання може накопичуватися чи не щодня. І тоді проблема вибору більш економного режиму стає дуже актуальною.

Чому екорежим найекономніший

Режими прання завжди є поєднанням трьох складових: температури, часу й води. В екорежимі ви використовуєте менше води й нижчу температуру, ніж у більшості налаштувань, але прання в цьому режимі триває довше. В разі прання білизни в екорежимі вам знадобиться більш тривалий цикл прання, щоб отримати той самий рівень чистоти ваших речей. Та оскільки найдорожчим процесом у циклі прання є нагрівання води, а обертання барабана, порівнюючи з ним, споживає дуже мало енергії, екорежим однаково буде більш економним, ніж швидке прання гарячою водою. Прання за нижчої температури споживає на 35-59% менше енергії, ніж прання за високої, оскільки 90 відсотків енергоспоживання пральної машини припадає на нагрівання води. Таким чином, ви заощаджуєте енергію, але, і це теж у наш час важливо брати до уваги, не заощаджуєте час.

Якщо в машині немає екорежиму

Якщо у пральній машині нема екорежиму, виберіть прання за температури 30°C, оскільки воно може бути таким самим ефективним. Більшість брендів мийних засобів, які представлені на ринку в наші дні, ефективні за температури 30°C або навіть нижче. Важливо також пам'ятати, що прання енергоефективнішим способом не лише допомагає економити електроенергію, але є й набагато екологічнішим.

Які пральні порошки підходять для прання в екорежимі

Хороші пральні порошки сьогодні ефективні за низьких температур, тому немає необхідності прати за високих температур, якщо це не щось на кшталт нижньої білизни або рушників. Крім того, варто пам'ятати, що пральний біопорошок, наприклад, містить ферменти, які руйнують найбільш поширені плями. Оскільки вищі температури денатурують ферменти, біопорошком рекомендується прати за температури 30°C. Тому порошок та екорежим буквально створені один для одного.

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Кількість речей для завантаження

Також дуже важливо переконатися, що у вас накопичилася достатня кількість речей для завантаження пральної машини, тому що вона споживатиме однакову кількість енергії для прання білизни, незалежно від того, скільки речей всередині.

Нові пральні машини мають налаштування половинного завантаження, яке дозволяє заощаджувати воду, електроенергію та мийні засоби.

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