Якого собаку завести в сім'ю, де є маленька дитина: 20 найкращих маленьких порід

Якщо ви шукаєте собі в компаньйони собаку, є безліч причин, з яких вам підійде маленька порода собак. Маленькі квартири, обмежений бюджет та щільний графік – все це впливає на ідеальний розмір собаки для вас. Але, якщо у вас є діти, маленька порода собак може бути вашим найкращим вибором.

Є багато маленьких собак з чудовими характерами, таких як померанські шпіци та бішон-фризе, які легко вписуються у сімейне життя з дітьми.

Породи з низьким рівнем енергії, такі як болоньєз або кавалер-кінг-чарльз-спаніель чудово підходять для сімей з дітьми. Експерти назвали для PureWow 20 найкращих маленьких порід собак для сімей з дітьми.

Що робить дрібну породу собак гарною для дітей

Дрібні породи повинні почуватися дуже комфортно з усіма членами сім'ї. Малята люблять чіпати, хапати, гладити і тягнути. Собака, який не може впоратися з таким поводженням, не повинен бути поруч із дітьми. Експерти також рекомендують дрібні породи із низьким рівнем енергії. Це може здатися дивним, оскільки дитячі батареї, схоже, постійно заряджаються, але енергійні собаки, яким потрібно багато вправ на свіжому повітрі щодня, можуть вимагати надто багато уваги.

Вік, характер, переваги та потреби слід враховувати перед тим, як завести конкретного собаку. Більш нервові породи, такі як чихуахуа, можуть добре ладнати з старшими дітьми, наприклад.

Чому у маленьких собак буває погана репутація

Іноді маленькі собаки одержують репутацію надмірно агресивних. Хоча це досить велике узагальнення, одне дослідження виявило кореляцію між розміром та поведінкою, показавши, що нижчі собаки, як правило, агресивніші зі своїми господарями та руйнівні в їхніх домах. Автори дослідження додали, що це може бути пов'язано з чинниками довкілля, а не тільки з природним темпераментом.

Можливо, люди схильні допускати огидну поведінку маленьких собак, ніж більших, оскільки чихуахуа здається нам меншою безпосередньою загрозою, ніж, скажімо, німецька вівчарка. Погано навчений німецький дог змушує нас почуватися вразливішими, ніж погано навчений йорк, тому ми зосереджуємо свою енергію на тому, щоб дійсно закріпити команди з німецьким догом і дозволити йорку чинити по-своєму. Це порочне коло.

Інше дослідження підтверджує це, власники домашніх тварин вважають, що маленькі собаки більш вимогливі, тому люди легше здаються та тренуються менш послідовно, ніж з великими собаками. Крім того, маленькі собаки, як правило, більш чутливо реагують на покарання, ніж великі, що робить його більш делікатним процесом для них.

Як привчити маленьких собак бути поряд з дітьми

Якщо у вас є діти і ви хочете маленьку породу, сильна соціалізація є ключем до виховання хорошої поведінки у будь-якого цуценя. Головна порада з дресирування — заохочувати поведінку, яку ви хочете, щоб ваш собака повторював. Також відоме як позитивне підкріплення, це вважається найкращим способом для маленьких порід, які часто бувають чутливими.

Інша тактика — спостерігати за язиком тіла та поведінкою вашого собаки, якщо і коли він засмучується. Знання того, на що звертати увагу, може запобігти інцидентам з укусами або стрибками між собаками та дітьми. Навіть якщо ваш собака спокійний і доброзичливий вам не слід залишати його без нагляду поряд з маленькими дітьми. Собаки, які налякані, наприклад, коли груба чотирирічна дитина намагається схопити її вовну, можуть інстинктивно відреагувати укусом.

У зв'язку з цим, приділіть час тому, щоб навчити дітей найкращим способам взаємодії з вашим маленьким собакою. Ніжні погладжування, чіткі команди та достатній простір – це гарні установки для початку дружби. Знову ж таки, все залежить від собаки, дитини та навколишнього середовища.

Які породи дрібних собак найкраще підходять для дітей

Чотири основні рекомендації — ши-тцу, бішон фризе, кавалер-кінг-чарльз-спанієлі та мопси. Всі вони представлені в списку, поряд з багатьма іншими приголомшливими сімейними цуценятами з дуже доброзичливою до дітей вдачею.

Бішон фризе

Бішон фризе

Характер: веселий, що легко пристосовується

Рівень енергії: помірний

Вовна та забарвлення: кучерява подвійна вовна, мало линяє, біла, вимагає частого догляду

Тривалість життя: 14-15 років

Навчання: легко навчається

Бішон фризе — чарівні та товариські метелики, які прагнуть усім догодити і готові грати. Це робить їх відмінними компаньйонами для дітей та великих сімей. Крім того, бішони гіпоалергенні. Хоча вони вимагають особливої уваги, коли справа стосується догляду.

Болоньєзе

Болоньєзе / Фото: Credits

Характер: лагідний, спокійний

Рівень енергії: низький

Вовна та колір: хвиляста, довга, м'яка, біла, мало линяє

Тривалість життя: 12-14 років

Навчання: легко навчається

Схожий за стилем на бішон фризе, болоньєзе — це пес-компаньйон, який не впадатиме в істерику, коли діти вдадуться після школи збудженими. Він також може вітати спокійні моменти після вечері, коли всі сідають, щоб закінчити домашню роботу. Однак, безперечно, якщо у ваших дітей галасливі та буйні характери або вони дуже маленькі, ці собаки можуть почуватися пригніченими.

Малььтезе

Малььтезе / Фото: Associated Press

Характер: милий, елегантний

Рівень енергії: помірний

Вовна та колір: довга, шовковиста, біла, вимагає частого догляду

Тривалість життя: 12-15 років

Навчаність: може бути важконавченою

Ось собака, яка виразно не боїться гавкати на непроханих гостей. Незважаючи на те, що вони крихітні, мальтійські болонки добре адаптуються до багатьох умов і люблять, коли їх люблять, їх розводили як собак-компаньйонів, тому коліна їх улюблені місця. Вони розумні та спортивні, але в той же час уперті, що робить дресирування складним завданням. Використовуйте заохочення у дресируванні та залучайте до неї дітей.

Австралійський тер'єр

Австралійський тер'єр / Фото: Associated Press

Характер: лагідний, живий

Рівень енергії: помірний

Вовна та колір: середньої довжини, груба подвійна вовна, слабо линяє, рудувато-чорний

Тривалість життя: 11-15 років

Навчальність: найкраще навчається при наполегливій послідовності у дресируванні

Дресирування може бути веселим з австралійським тер'єром, який розумний і готовий рухатися. У них багато енергії, але вони швидко остигають, тому підійдуть лише сім'ям, повним дітей, які бажають грати зі цуценям і брати участь у дресируванні. У австралійських тер'єрів також сильний інстинкт видобутку, і вони можуть виявляти територіальну поведінку по відношенню до інших собак, тому, якщо ви віддаєте перевагу сім'ї з одним собакою, це щеня для вас.

Бордер-тер'єр

Бордер-тер'єр / Фото: Credits

Характер: доброзичливий, заповзятливий

Рівень енергії: від середнього до високого

Вовна та забарвлення: гіпоалергенний, короткий, жорсткий, рудувато-коричневий та чорний

Тривалість життя: 12-15 років

Навчання: може бути важконавченим

Бордер-тер'єри були виведені в англійській та шотландській сільській місцевості, тому вони мають інстинкт для ігор на свіжому повітрі. Однак вони знають, коли настав час повертатися додому до вечері, вони ласкаві та врівноважені. Ласкавки у цих цуценят ніколи не буває недостатньо.

Японський шпіц

Японський шпіц / Фото: Credits

Характер: грайливий, розумний

Рівень енергії: помірний

Вовна та колір: пухнаста, подвійна, біла

Тривалість життя: 10-14 років

Навчання: легко навчається

Ця японська порода собак відповідає всім необхідним критеріям для доброзичливого до дітей собаки. Вони грайливі, добре навчаються, тому що дуже розумні і мають достатню енергію, щоб брати участь у веселощі. У японських шпіців яскраво-біла шерсть, яка досить невибаглива у догляді, за винятком сезонної линяння, коли вам потрібно розчісувати її кілька разів на тиждень.

Бівер тер'єр

Бівер тер'єр / Фото: Associated Press

Характер: розумний, люблячий

Рівень енергії: помірний

Вовна та колір: довга, шовковиста, чорна, руда, біла, іноді блакитна, потрібна часта стрижка

Тривалість життя: 16 років

Навчання: легко навчається

Шукаєте маленького собаку, який добре розуміє вказівки, не збуджується легко і хоче тільки бути вашим найкращим другом — зверніть увагу на бівер тер'єра. Вони схожі на маленьких йорків, але набагато менш уперті і набагато життєрадісніші. Бівер тер'єри також не втомлюються швидко, що є гарною новиною для дітей, які хочуть гратися. Походи до грумеру будуть частіше, незалежно від того, чи вирішите ви відростити їхню вовну або регулярно її підстригати.

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль

Кавалер-кінг-чарльз-спанієль / Фото: Associated Press

Характер: лагідний, доброзичливий

Рівень енергії: від низького до середнього

Вовна та забарвлення: хвиляста, шовковиста, від середньої до довгої

Тривалість життя: 12-15 років

Навчання: легко навчається

Якщо вам потрібний більш спокійний маленький собака, зверніться до найближчого кавалер-кінг-чарльз-спанієля. Ці цуценята адаптуються до способу життя вашої родини, незалежно від того, чи влаштовуєте ви вечірки для сусідів або віддаєте перевагу тихим вечорам за настільними іграми, і можуть стати найбільшими милашками у списку. Вони також стають чудовими собаками-терапевтами, що говорить саме за себе.

Кокер-спанієль

Кокер-спанієль / Фото: Associated Press

Характер: ніжний, розумний

Рівень енергії: помірний

Вовна та забарвлення: довга, подвійна, шовковиста, різних забарвлень

Тривалість життя: 10-14 років

Навчання: легко навчається

Загляньте в темні, ласкаві очі кокер-спанієля, і ви відразу зрозумієте, чому їх часто називають веселими та ніжними. Ці собаки люблять проводити час із дітьми так само, як і довго гуляти з дорослими. Вони чутливі, що означає, що, хоча вони добре реагують на команди, не люблять сердитий тон або дисципліну, тому не будьте занадто суворі, якщо вони обладжуються.

Німецький шпіц

Німецький шпіц / Фото: Associated Press

Характер: живий, що легко пристосовується

Рівень енергії: помірний

Вовна та забарвлення: подвійна, помірно линяюча, різноманітні забарвлення

Тривалість життя: від 13 до 15 років

Навчання: відносно легко навчається

Подібність із лисицею робить цього собаку дуже милою, але не хвилюйтеся, вони не такі дикі чи хитрі. Німецький шпіц неймовірно слухняний і готовий весело провести час. Хоча вони люблять своїх людей, незнайомці, які не входять до найближчого оточення німецького шпіца, швидше за все, почують їхній насторожений гавкіт.

Гаванська бішонська болонка

Гаванська бішонська болонка / Фото: Associated Press

Характер: розумний, товариський

Рівень енергії: помірний

Вовна та колір: довга, подвійна, шовковиста, помірно линяє, різні забарвлення

Тривалість життя: 14-16 років

Навчання: легко навчається

У гаванській бішонській болонці є щось майже безглузде, ніби вона намагається розсмішити нас своїми пустотливими очима та здібностями вивчити будь-яку кількість трюків. Вони добре адаптуються до різних умов, але будуть дійсно засмучені, якщо ви просто випустите їх на прогулянку замість того, щоб приєднатися до них у грі.

Мініатюрний шнауцер

Мініатюрний шнауцер

Характер: слухняний, сміливий

Рівень енергії: помірний

Вовна і забарвлення: середня, подвійна, жорстка, помірно линяюча, чорна, біла, сіра, чорна зі сріблом

Тривалість життя: 12-15 років

Навчання: легко навчається

Комунікабельні. Слухняні. Чарівні. Мініатюрні шнауцери стають відмінними сімейними собаками через їхню здатність швидко засвоювати команди та брати участь у веселих іграх, при цьому не забуваючи доглядати тих, кого вони люблять найбільше. Вони напевно вважають себе сторожовими псами і можуть стати захисниками, що мило, або засмутитися через інших собак, які надто близько до вас підходять. Соціалізуйте їх рано, щоб навчити хорошим манерам.

Вельш-корги пемброк

Вельш-корги пемброк / Фото: Associated Press

Характер: грайливий, лагідний

Рівень енергії: помірний

Шерсть і забарвлення: шовковиста вовна багатобарвне забарвлення

Тривалість життя: 12-13 років

Навчання: відносно легко навчається

Якщо судити з їх усміхнених мордочкам, вельш-корги пемброк завжди в щасливому настрої. Міцне поєднання відданості та пильності робить їх відмінними сторожовими псами. Задоволений тим, що дає чи отримує ласку, корги може просто почуватися ще однією дитиною, а не собакою. Як і багато пастуших пород, вони незалежні, тому будьте тверді і наполегливі під час дресирування.

Чихуахуа

Чихуахуа / Фото: Associated Press

Характер: привабливий, розумний

Рівень енергії: помірний

Вовна та забарвлення: коротка або середня, гладка, різних забарвлень, мало линяє

Тривалість життя: 14-16 років

Навчаність: може бути важконавчена

Можливо, саме чихуахуа дає маленьким собакам всюди таку задерикувату репутацію. Вони не люблять грубити, але люблять обійматися і любити свою людину. Дресируйте чихуахуа якомога раніше — і як слід — щоб вони дотримувалися домашніх правил. Після цього вони добре впишуться в сім'ю.

Мопс

Мопс / Фото: Associated Press

Характер: адаптивний, привабливий

Рівень енергії: від низького до середнього

Вовна та забарвлення: коротка, гладка, від помірної до сильної линяння, чорний та палевий

Тривалість життя: 13-15 років

Дресируваність: відносно легко дресирувати

Завдяки своїм товстим, м'язистим тілам і виразним мордочкам мопси стають одними з найкумедніших компаньйонів у світі собак. Вони люблять своїх господарів усім серцем і добре ладнають з людьми різного віку. Просто слідкуйте за тим, щоб ваш мопс не переїдав, вони відомі тим, що легко набирають вагу.

Померанський шпіц

Померанський шпіц / Фото: Associated Press

Характер: живий, що легко пристосовується

Рівень енергії: від середнього до високого

Вовна та забарвлення: довга, подвійна, від слабкого до помірного линяння, різноманітні забарвлення

Тривалість життя: від 12 до 16 років

Навчальність: найкраще навчається у молодому віці

Померанські шпиці можуть бути щастям у формі собаки. Це живі собаки із сильним характером. Вони люблять дітей, поки діти пам'ятають, що це маленькі собаки, тож грубе поводження з ними — не найкраща ідея. Хоча померанцям, як і будь-яким іншим собакам, потрібні вправи, кілька щоденних прогулянок зазвичай мають бути достатніми.

Бігль

Характер: дружелюбний, люблячий

Рівень енергії: помірний

Вовна та забарвлення: гладка; коротка; багато колірних варіацій, як правило, чорний, білий та підпалий

Тривалість життя: 10-15 років

Навчання: відносно легко навчається

Спокійні, віддані і лише трохи вимогливі, біглі почуваються як удома в сім'ї повній людей, готових до взаємної турботи. Насправді, якщо їх залишити надовго, вони можуть турбуватися і ставати руйнівними. Крім того, у них, мабуть, типові щенячі очі серед усіх порід — як можна сказати «ні» такому погляду?! Як представник групи гончаків, біглі схильні слідувати за своїм носом та дозволяти своєму інстинкту видобутку проявитися, якщо вони бачать білку. Можливо, варто почекати, поки діти підростуть і зміцніють, перш ніж дозволяти їм тримати повідець, прикріплений до біглю.

Французький бульдог

Французький бульдог / Фото: Associated Press

Характер: лагідний, врівноважений

Рівень енергії: низький

Вовна та забарвлення: коротка, гладка, помірно линяє, різні забарвлення

Тривалість життя: 10-12 років

Навчаність: може бути важконавчена

У цей час французькі бульдоги є популярними собаками. Легко зрозуміти чому вони добродушні, товсті маленькі грудочки радості. Французи не гавкають часто і завжди раді познайомитися з кимось новим. Дресирування безперечно має починатися якомога раніше, інакше вони можуть стати впертими, але все одно милими.

Ши-тцу

Ши-тцу / Фото: Credits

Характер: привабливий, що легко пристосовується

Рівень енергії: помірний

Вовна та забарвлення: довга, подвійна, мало линяє, різноманітні забарвлення

Тривалість життя: 10-18 років

Дресирування: важко піддається дресируванні

Ши-тцу — одна з порід, яку рекомендує для дітей, частково тому, що вони легко пристосовуються, а частково тому, що обожнюють людей різного віку. Вони також процвітають від простих ігор вдома з кількома прогулянками щодня – нічого інтенсивного. Єдиний недолік — їхня огида до дресирування. Ши-тцу люблять чинити по-своєму і можуть зачарувати вас, змусивши дати їм те, що вони хочуть, замість того, щоб дотримуватися вказівок.

Котон-де-тулеар

Котон-де-тулеар / Фото: Associated Press

Характер: привабливий, товариський

Рівень енергії: помірний

Вовна та забарвлення: довга, подвійна, хвиляста, біла

Тривалість життя: 15-19 років

Навчання: легко навчається

Зв'язок між котон-де-тулеар та їх господарями міцний. Ці цуценята-компаньйони хочуть бути поряд зі своїми господарями весь час. Веселі та слухняні, вони люблять знайомитися з новими друзями та веселими пригодами. Тренування та ігри повинні підтримувати гостроту їх мозку, тому не бійтеся навчати їх трюкам.

Які дрібні породи собак не підходять для дітей

Маленькі породи собак, які характеризуються як енергійні та нервові, не підходять для сімей з дітьми. Слід уникати робочих порід із дуже високим рівнем енергії. Середня сім'я не матиме достатньо часу, щоб приділяти їм час на навчання та вправи. Хоча більшість робочих порід — величезні собаки, дрібні породи, такі як німецький пінчер чи мініатюрна американська вівчарка, безперечно потрапляють до цієї категорії.

Також розумно уникати собак, які можуть бути територіальними чи власними. Собаки, виведені для того, щоб насолоджуватися володінням, можуть бути схильні до охорони ресурсів, що може перетворитися на кошмар навколо дитячих іграшок, наприклад, спанієлі можуть виявляти деякі власні якості.

Нарешті, надчутливі чи нервові породи можуть зазнавати труднощів у жвавих, галасливих будинках.

Читайте також: