Якщо базилік зацвів: що робити та де використати його квіти

Якщо у вас росте базилік у саду чи на підвіконні, ви певно помічали, як він цвіте та думали, що робити з його цвітінням. Не поспішайте його зрізати та викидати, адже квіти базиліка можна корисно використати.

Базилік — це не тільки смачна та ароматна трава, яка додає особливого смаку багатьом стравам, але й приваблива рослина з красивими квітами. На сторінці thefrenchiegardener розповіли, як правильно доглядати за базиліком під час його цвітіння та як використовувати його квіти.

Чому базилік цвіте

Цвітіння базиліка — це природний процес, коли рослина досягає зрілості. Однак, як тільки базилік починає цвісти, він перенаправляє свою енергію на розмноження, що може призвести до зменшення кількості нових листків.

Як доглядати за квітучим базиліком

Зрізання квітів: якщо температура у вашій місцевості залишається високою (вище 15°C), зрізання квітів зупинить процес розмноження та дозволить рослині зосередити енергію на утворенні нових листків. Це забезпечить вас свіжим базиліком якомога довше.

якщо температура у вашій місцевості залишається високою (вище 15°C), зрізання квітів зупинить процес розмноження та дозволить рослині зосередити енергію на утворенні нових листків. Це забезпечить вас свіжим базиліком якомога довше. Збирання листя: якщо температура починає падати (нижче 10°C), базилік може перестати випускати нові листочки. У цьому випадку найкраще зібрати все листя та квіти. Ви можете залишити їх для висихання та збору насіння на наступний рік.

Використання квітів базиліка

Квіти базиліка не лише естетично привабливі, але й цілком їстівні.

Базилікова вода

Квіти базиліка можна використовувати для приготування ароматної води. Залийте свіжі квіти базиліка водою та дайте настоятися протягом кількох годин. Процідіть та подавайте як напій.

Додавання до пасти

Квіти можуть додати новий смак вашим стравам. Додайте їх у пасту чи салати для легкого базилікового аромату. Вони також можуть служити прикрасою для страв.

Чай з базилікових квітів

Заваріть квіти базиліка, щоб приготувати ароматний чай. Такий напій має розслаблювальний ефект і може бути корисним проти стресу. Можна додати трохи меду, якщо бажаєте.

Збір насіння

Якщо ви плануєте вирощувати базилік наступного року, зберіть насіння з квітів. Дайте їм висохнути, а потім зберігайте в сухому місці до наступного сезону.

Замість того, щоб просто викидати квіти, використайте їх з користю, адже вони можуть стати чудовим доповненням до ваших страв.

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