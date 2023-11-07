Якщо сподобався сорт: як зберегти насіння гарбуза для саджання

Можливо, цього року ви знайшли ідеальний гарбуз, із якого можна зробити ліхтар на Геловін, або, можливо, ви виростили надзвичайно смачний гарбуз, суп із якого не залишив нікого байдужим, і хочете спробувати виростити його знову наступного року – вихід є. Зберегти гарбузове насіння нескладно.

Саджання насіння з гарбузів, що вже сподобалися вам, гарантує, що ви зможете насолодитися ними знову наступного року.

Як це зробити, розповідають фахівці з Gardening Know How. Вони також рекомендують залучити до цього заняття дітей, яким буде цікаво разом із батьками готувати насіння для майбутнього врожаю.

Видаліть м'якоть та насіння з гарбуза. Помістіть все в друшляк. Поставте друшляк під проточну воду. Не вимикаючи воду, почніть виколупувати насіння з м'якоті. Ще раз промийте насіння у проточній воді. Викладіть промите насіння на сухий паперовий рушник. Впевніться, що воно не злиплося. Помістіть у сухе прохолодне місце на тиждень. Коли насіння висохне, зберігайте насіння гарбуза для саджання в конверті.

Поради:

Усередині гарбуза буде більше насіння, ніж ви коли-небудь зможете посадити, тому, як тільки ви промиєте достатню кількість насіння, огляньте їх і виберіть найбільше насіння. Насіння більшого розміру має більше шансів прорости.

Плануйте зберегти втричі більше насіння гарбуза, ніж хочете виростити рослини наступного року.

Будь-яке насіння, гарбузове або інше, зберігатиметься найкраще, якщо зберігати його в сухому і холодному місці. Одне з найкращих місць для зберігання насіння для саджання наступного року – це холодильник.

Якщо ви плануєте зберігати насіння гарбуза в холодильнику, покладіть конвертик із гарбузовим насінням у пластиковий контейнер. Зробіть кілька отворів у кришці контейнера, щоб усередині не накопичувався конденсат. Помістіть контейнер із насінням у задню частину холодильника.

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