Якщо томати забарилися: садівник розповів, як допомогти плодам швидше дозріти

Якщо ви боїтеся, що можливе похолодання завадить вашим помідорам дозріти, беріть до рук ножиці, адже настав час допомоги своїм рослинам.

Садівник Jamie Walton поділився з підписниками корисною інформацією про те, як прискорити процес дозрівання помідорів у разі, якщо волога та прохолодна погода затримують цей процес. В умовах короткого і холодного літа, а також у разі загрози фітофторозу, особливо важливо знайти варіанти максимально ефективного використання наявного часу для досягнення зрілості плодів томату.

Підгортання рослин

Розпочніть підгортання ваших помідорів. Додайте ґрунт або компост навколо куща — це допоможе стимулювати розвиток кореневої системи та забезпечить додаткову підтримку рослини. Підгортання також допомагає утримувати вологу і захищає коріння від перепадів температур.

Обрізання верхівки рослин

Видалення верхньої точки росту — важливий крок. Це призводить до перенаправлення енергії рослини на достигання вже наявних плодів замість подальшого зростання. У прохолодних кліматичних умовах це допомагає максимізувати використання короткого теплого сезону для дозрівання помідорів.

Контроль фітофторозу

Фітофтороз може стати серйозною проблемою наприкінці літа та на початку осені. Щоб уникнути його, переконайтеся, що рослини добре провітрюються і не перевантажені вологістю. Регулярно перевіряйте їх на наявність ознак захворювання і за необхідності застосовуйте фунгіциди або інші засоби для контролю хвороб.

Умови вирощування в політунелях

Якщо ви вирощуєте помідори в політунелях протягом зими, плануйте все так, щоб у вас було достатньо місця для нових рослин десь до середини жовтня. Це дозволить вам ефективно використовувати політунелі, забезпечуючи гарні умови для дозрівання плодів перед настанням холодів.

Обробка бічних пагонів

Після видалення верхівки рослини може спостерігатися активний ріст бічних пагонів. Продовжуйте обрізати ці пагони, щоб зберегти енергію рослин для розвитку основних плодів і запобігти перевантаженню рослин.

Ці поради допоможуть вам ефективно використовувати наявні ресурси та максимально продовжити сезон збору врожаю навіть в умовах несприятливої погоди.

Читайте також: