Якщо у вас є кішка – ніколи не робіть цього: 15 поширених помилок

Згідно з Jaw-Dropping Facts, щоб ваш кіт почувався комфортно й затишно, йому потрібно створити відповідні умови. Пункти, про які йдеться далі, допоможуть уникати поширених помилок і зробити кота щасливішим і здоровішим.

Нестача природи в їхньому житті

Кішки – тварини, які люблять спілкування із природою. Навіть якщо ваша кішка залишається вдома, важливо надати їй можливість насолодитися травою і рослинами. Наприклад, ви можете посадити котячу м'яту в горщик у себе вдома або купити вже готові рослини.

Не стерилізуєте та не каструєте їх

Гормони можуть змусити домашніх котів спробувати втекти надвір у пошуках партнера. Каструючи та стерилізуючи їх, ви усуваєте додатковий стрес для кішки та зводите до мінімуму привабливість життя на свіжому повітрі.

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Токсичні кімнатні рослини

Деякі рослини токсичні для котів. Заберіть їх з оселі або поставте до кімнати, до якої у вашого кота нема доступу. Серед найотруйніших рослин – нарциси, англійський плющ, азалії, кали, алое, бегонії та фікуси.

Самотність

Більшості кішок подобається компанія одне одного, і вони досягають успіху в побудові близьких зв'язків з іншими представниками сімейства котячих. Якщо ви залишаєте кішку саму щодня і не можете виділити їй достатньо часу для спілкування та ігор, подумайте про те, щоб завести другу кішку. Разом їм буде веселіше.

Замало часу разом

Всупереч думці багатьох, домашні коти – не самітники. Багато кішок ходять за своїми господарями з кімнати до кімнати, очікуючи від них компанії та любові. Обов'язково забезпечуйте своєму вихованцеві обійми та регулярну соціальну взаємодію. Це змушує вашого кота почуватися улюбленішим і таким, про якого дбають.

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Брудний туалетний лоток

Коли кішки живуть на вулиці, вони мають досить чистого місця, щоб сховати свої фекалії чи залишити їх відкритими, позначивши так свою територію. Однак якщо у вас є домашня кішка, ви повинні регулярно чистити туалетний лоток. Якщо ви цього не зробите, вона може не ходити в нього і знайде інше місце в помешканні, щоб зробити свої справи.

Не дегельмінтизуєте та не вакцинуваєте їх

Навіть якщо ваша кішка домашня, вона однаково схильна до ризику зараження паразитами та інфекційними захворюваннями. Щоб захистити вихованця, переконайтеся, що він регулярно отримує щеплення.

Не робите оселю безпечною для котів

Коти люблять лазити вертикальними поверхнями. Важливо переконатися, що вся електроніка та предмети на полицях перебувають у безпеці. Переконайтеся, що немає шнурів, які вільно звисають, китиць або смужок тканини, які можуть створити проблеми для кішки, що лазить.

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Не розчісуєте їх

Кішки чудово доглядають за собою, і їх рідко потрібно мити. Замість того, щоб купати їх, ви можете їх регулярно розчісувати. Регулярне чищення не лише допомагає підтримувати чистоту шерсті, але також запобігає утворенню на ній грудок та зміцнює ваш зв'язок.

Мало кігтеточок

Кішкам необхідно дряпатися, щоб підтримувати пазурі та м'язи в гарному стані. Обов'язково забезпечте вашого вихованця достатньою кількістю кігтеточок, щоб підтримувати його фізичне та емоційне здоров'я.

Залишаєте їх самих надто надовго

Загалом дорослі кішки задоволені тим, що їх залишають вдома самих на 8-12 годин. Якщо ви плануєте бути відсутніми більш ніж одну ніч, попросіть друга доглянути вашу кішку. Хоча вона може здатися дуже незалежною, якщо ви залишите її саму надто надовго, це може викликати у неї стрес і тривогу розлуки, не кажучи вже про ризик нещасних випадків чи захворювань. Гарячка, закупорка сечовивідних шляхів, тромби – це найпоширеніші надзвичайні ситуації зі здоров'ям кішок.

Відчинені вікна

Щороку у ветлікарнях лікують кішок, які впали з великої висоти, найчастіше з вікон багатоповерхових будинків. Деякі одужують, але, на жаль, не всі. Якщо ви живете в такому будинку, не залишайте вікна відчиненими.

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Людські звички

Чи знаєте ви, що деякі звички людей, як-от куріння чи гучний шум, можуть бути шкідливими для здоров'я та добробуту кішок? Ось чому важливо бути обережними, запрошуючи до себе додому людей, оскільки їхні крики або гучна музика можуть негативно вплинути на щастя і здоров'я вашої кішки.

Відсутність безпечного місця

Кішки – дуже полохливі тварини. Вони також дуже чутливі до свого оточення і можуть впасти в стрес. Для вашої кішки важливо мати безпечне місце та кілька укриттів, куди вона може сховатися, коли відчує страх або загрозу.

Недостатня розумова активність

Якщо ваш кіт любить смаколики, то головоломки з ласощами можуть принести йому купу задоволення. Також телебачення може стати чудовою розвагою – кішкам часто подобаються відеоролики, в яких показані тварини, що рухаються, наприклад, пташки й миші або риби.

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