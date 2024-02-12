Якщо ви забули в кишені серветку під час прання: два надійні способи видалити бруд з одягу

Той хто хоч раз перед тим, як почати прання, забував у кишені штанів чи курток паперові серветки, знають, як складно потім позбутися ковтунців паперу.

Усього одна паперова серветка, забута в кишені, може зіпсувати все прання. Виявлення подрібнених шматочків паперу, що прилипли до білизни, може бути болісним.

На щастя, це легко виправити і це займе всього 10 хвилин. Як це зробити, розповідає еxpress.co.uk

Спосіб номер один

Замість того, щоб відчищати маленькі шматочки тканини від кожного предмета, просто перекладіть весь одяг із завантаження сушильної машини всього на кілька хвилин.

Навіть 10 хвилин у сушильній машині цілком допоможуть, вона зніме з одягу всі дрібні шматочки паперу.

У ній є ворсовий фільтр, який уловлює всі шматочки паперу на одязі. Головне, не забудьте потім очистити фільтр-осушувач після завершення сушіння.

Спосіб номер два

Тим, хто не має сушарки, варто перепрати одяг з аспірином. Вийнявши одяг із пральної машини, намагайтеся акуратно струсити якнайбільше шматочків паперу. Потім додайте чотири таблетки аспірину, зачекайте, поки він розчиниться в теплій воді, і покладіть одяг у таз. Залишіть одяг замочуватися приблизно на дві години.

Аспірин допоможе розчинити папір. Потім швидко прополощіть одяг у пральній машині, перш ніж розвісити сушитися.

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