Їх можна тренувати: як навчити рослини потребувати менше води й бути стійкими до посухи

Поливання / © ТСН

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Менше поливання рослини може здатися недбалістю, але якщо робити це навмисно, це призводить до протилежного. Правильний підхід глибше прокладає коріння та розвиває справжню стійкість, щоб рослина могла пережити посуху.

Як привчити рослини потребувати менше води, розповідає GardeningKnowHow.

Це звучить як мрія, але за ідеєю, що рослини можна вмовити обходитися меншою кількістю води, стоїть справжня наука. Хитрість не в якомусь спеціальному продукті чи ґаджеті — вона зводиться до того, як і коли вода потрапляє туди, і чого це навчає коріння рослини з часом. Змініть звичку поливання — і ви зможете змінити те, як рослина дає раду з сухим кліматом.

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Не кожна рослина буде співпрацювати, і весь підхід спирається на вибір посухостійких рослин з генами, які відповідають за це. Тим не менш, багато звичайних садових рослин мають потенціал, який вони ніколи не використовують, просто тому, що їх поливають занадто часто, щоб його розвинути. Ідея полягає в тому, щоб витягнути цей потенціал, а не змушувати рослину перевищувати те, з чим вона може впоратися.

Що насправді означає тренування до посухи

Тренується коренева система, а не сама рослина. Коли вода завжди знаходиться біля поверхні, коріння має дуже мало причин рости глибше, тому вони залишаються неглибокими — і рослина з неглибоким корінням в’яне, щойно верхні 2,5 см ґрунту висихають. Поливайте глибоко та рідше, і коріння зазвичай прямуватиме за вологою вниз, створюючи глибшу мережу, яка черпає вологу з набагато більшого резервуара ґрунту.

Є також і друга частина. Рослини, вирощені трохи сухими, часто можуть регулювати те, як вони керують водою, розвиваючи трохи товстіший і восковий шар на листках, посилюючи контроль над продихами — порами, які вивільняють водяну пару. Це допомагає їм довше утримувати вологу.

Однак ніщо з цього не переписує генетику рослини. Спраглий вид залишається спраглим у своїй основі, тому тренування допомагає розвивати стійкість у межах природного ареалу рослини, а не перетворює любителя води на пустельного виживальника.

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Метод глибокого поливання та очікування

Метод майже до нудності простий: полийте їх глибоко, а потім зачекайте. Глибоке замочування означає зволоження ґрунту на глибину 15–30 см, а не просто зволоження поверхні, що притягує коріння вниз. Саме тут допомагає шланг для зрошення, який повільно стікає водою, щоб вона вбиралася, а не зливалася зверху.

Потім настає найскладніша частина для більшості садівників — залишити ґрунт у спокої, поки він не висохне на 5-7 см.

Швидка перевірка окупиться, якщо ви знаєте, коли настав час. Занурте палець на 7–8 см у ґрунт: якщо там сухо, полийте, а якщо все ще прохолодно та волого, зачекайте ще трохи.

Одне застереження: не скорочуйте поливання рослини, що вже вкоренилася, на ніч. Поступово зменшуйте його протягом кількох тижнів, щоб коріння мало час адаптуватися та рости, замість того, щоб через шок скидати листя. Мета полягає в тому, щоб не допускати постійного в’янення рослин — сильна посуха послаблює ріст і може призвести до появи шкідників або хвороб. Ваша мета — легке пересихання між глибокими поливами, а не тривала посушливість.

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Цей метод найкраще працює на рослинах, створених для цього. Найбільш ідеальними є вкорінені дерева та чагарники, а також багаторічні рослини з глибоким корінням, оскільки вони мають кореневу архітектуру, щоб сягати вниз і використовувати вологу знизу. Місцеві рослини, що підходять до місцевого клімату, зазвичай, добре реагують, як і ваші декоративні трави та середземноморські трави, такі як розмарин і чебрець, оскільки вони еволюціонували в пухкому, сухому ґрунті. Більшість сукулентів майже не потребують жодних переконань. Їхнє висихання між поливами ближче до їхнього природного ритму, ніж постійна вологість.

Одне слово, яке тут має найбільше значення, це «прижився». Рослині потрібна зріла, здорова коренева система, перш ніж ви почнете змушувати її розтягуватися, що зазвичай означає принаймні повний сезон у ґрунті. Газони відповідають тій самій схемі: глибоке поливання один раз або двічі на тиждень, а не щоденне обприскування, пригнічує коріння трави та створює дернину, яка залишається зеленою набагато довше між дощами.

Рослини, які не підлаштовуються

Багато рослин лише постраждають від такого підходу, тому перед тим, як експериментувати, варто дізнатися, які саме. Саджанці та всі новопосаджені рослини потребують стабільної, постійної вологи для приживлення, і відмова від поливання в цьому разі не є тренуванням — це лише стрес, який гальмує їхній ріст або вбиває їх. Рослини, що люблять вологу, теж не пристосуються. Папороті та багато тропічних кімнатних рослин пристосовані до постійної вологості, як і всі рослини, що ростуть на болотах або берегах струмків, і якщо дати їм пересохнути, це призведе лише до пожовтіння листя та повільного занепаду.

Проте з продовольчими культурами справа йде інакше. Більшість овочів, насправді, потребують рівномірного та стабільного поливання для гарного врожаю, а якщо томати будуть то пересихати, то перемокатися, це призведе до появи тріщин на плодах та гниття кінчиків плодів, тоді як листова зелень під впливом посухи гіркне та починає цвісти.

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Контейнерні рослини — це ще один виняток, зумовлений суто фізичними причинами: у горщику недостатньо ґрунту, щоб коріння могло прорости так глибоко, як у відкритому ґрунті, і вони швидше втрачають вологу. Метод «поливати рясно — і чекати», який працює у відкритому ґрунті, у випадку з рослинами в горщиках просто призводить до того, що вони висихають і страждають.

Дресирування рослин дає кращі результати, коли вся система підтримує це, 5-8 см мульчі над ґрунтом уповільнюють випаровування та зберігають коріння прохолоднішим, тому будь-яка волога, що там є, довше зберігається між поливаннями. Внесення компосту робить щось подібне знизу, оскільки ґрунт, багатий на органічні речовини, утримує воду, як губка, а не скидає її.

Групування рослин зі схожими потребами у воді — це ще одна невелика перевага, оскільки це не дає спраглим рослинам перевантажувати витривалі рослини більшим навантаженням, ніж їм потрібно.

Крім того, чесним скороченням є підбір рослин до потрібного місця. Сад, побудований навколо видів, що підходять для місцевих опадів, майже не потребує тренування, оскільки ці рослини вже гарно ростимуть і за меншої кількості опадів.

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