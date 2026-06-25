Їх не треба поливати: найкращі посухостійкі рослини, які зроблять сад розкішним влітку

Шавлія / © Credits

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Посухостійкі рослини еволюціонували протягом тисячоліть, щоб давати раду з високими температурами та тривалими періодами посухи влітку. Вони часто мають сукулентне або пухнасте, тонке або сіре чи сріблясте листя. Вони також часто мають підземні органи зберігання (цибулини) та широкі та глибокі кореневі системи.

Експертка Gardens Illustrated Енні Годфрі рекомендує деякі зі своїх улюблених посухостійких рослин.

Седум

Седум / © Associated Press

Седум має гарний вигляд місяцями завдяки своєму м’ясистому листю та плоским, багатим на нектар квітковим головкам, які повільно розвиваються протягом багатьох місяців. Варто зробити обрізання седумів, щоб запобігти їхньому опаданню.

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Шавлія

Шавлія / © Credits

Шавлія має сріблясто-сіре листя та шпилі лавандово-блакитних квітів від липня до перших заморозків. Сильно обріжте її, коли рослина знову почне рости навесні.

Антеміс

Антеміс / © Credits

Антеміс — це чудові рослини, що утворюють купи, з привабливим папороттєвим листям та безліччю ромашкових квітів влітку.

Сантоліна

Сантоліна / © Credits

Сантоліна (бавовняна лаванда) також дуже добре росте. Люди вважають її трохи буденною та нудною, але якщо її використовувати разом з іншими рослинами, вона стає набагато цікавішою.

Остеоспермум або африканська ромашка

Остеоспермум (африканська ромашка) / © Credits

Багато з цих південноафриканських ромашок, також відомих як дощові ромашки, є клумбовими рослинами і не є морозостійкими. Однак є кілька таких, які морозостійкі за умови гарного дренажу. Вони чудово підходять для передньої частини бордюру.

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Непета (котяча м’ята)

Непета / © Credits

Непета або котяча мʼята чудово приваблює бджіл і метеликів. Також її дуже люблять котики.

Ковила «хвіст поні»

Ковила «хвіст поні» / © Credits

Ковила «хвіст поні» дає приємний рух. Вона виробляє вузькі, дугоподібні, пір’ясті квітучі волоті від початку літа.

Маки

Маки / © Getty Images

Багато маків чудово ростуть на сухому ґрунті, бувають широкого спектру кольорів, а їхні квіти дуже подобаються бджолам. Маки також чудово ростуть на сонячному, добре дренованому ґрунті.

Чорнушка

Чорнушка / © Credits

Чорнушка чудово росте на сухому ґрунті. Вона цвіте у травні та на початку червня, а потім дає насіння, але насіннєві головки також корисні. Якщо ви її раз посадили, вона буде у вас назавжди.

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