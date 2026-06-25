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Їх не треба поливати: найкращі посухостійкі рослини, які зроблять сад розкішним влітку
Якщо у вас є спекотна, сонячна межа з добре дренованим ґрунтом, подумайте про перехід на більш посухостійкі рослини. Це зменшить поливання, і рослини будуть добре рости в цих умовах.
Посухостійкі рослини еволюціонували протягом тисячоліть, щоб давати раду з високими температурами та тривалими періодами посухи влітку. Вони часто мають сукулентне або пухнасте, тонке або сіре чи сріблясте листя. Вони також часто мають підземні органи зберігання (цибулини) та широкі та глибокі кореневі системи.
Експертка Gardens Illustrated Енні Годфрі рекомендує деякі зі своїх улюблених посухостійких рослин.
Седум
Седум має гарний вигляд місяцями завдяки своєму м’ясистому листю та плоским, багатим на нектар квітковим головкам, які повільно розвиваються протягом багатьох місяців. Варто зробити обрізання седумів, щоб запобігти їхньому опаданню.
Шавлія
Шавлія має сріблясто-сіре листя та шпилі лавандово-блакитних квітів від липня до перших заморозків. Сильно обріжте її, коли рослина знову почне рости навесні.
Антеміс
Антеміс — це чудові рослини, що утворюють купи, з привабливим папороттєвим листям та безліччю ромашкових квітів влітку.
Сантоліна
Сантоліна (бавовняна лаванда) також дуже добре росте. Люди вважають її трохи буденною та нудною, але якщо її використовувати разом з іншими рослинами, вона стає набагато цікавішою.
Остеоспермум або африканська ромашка
Багато з цих південноафриканських ромашок, також відомих як дощові ромашки, є клумбовими рослинами і не є морозостійкими. Однак є кілька таких, які морозостійкі за умови гарного дренажу. Вони чудово підходять для передньої частини бордюру.
Непета (котяча м’ята)
Непета або котяча мʼята чудово приваблює бджіл і метеликів. Також її дуже люблять котики.
Ковила «хвіст поні»
Ковила «хвіст поні» дає приємний рух. Вона виробляє вузькі, дугоподібні, пір’ясті квітучі волоті від початку літа.
Маки
Багато маків чудово ростуть на сухому ґрунті, бувають широкого спектру кольорів, а їхні квіти дуже подобаються бджолам. Маки також чудово ростуть на сонячному, добре дренованому ґрунті.
Чорнушка
Чорнушка чудово росте на сухому ґрунті. Вона цвіте у травні та на початку червня, а потім дає насіння, але насіннєві головки також корисні. Якщо ви її раз посадили, вона буде у вас назавжди.