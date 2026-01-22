ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
248
Час на прочитання
2 хв

Їх треба вирощувати першими: 3 овочі, які рекомендують сіяти в холодний ґрунт

Щойно закінчаться морози й розтане сніг, перед садівниками постане питання, які овочі треба сіяти першими.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Редис

Редис / © Associated Press

Січень вважається спокійним місяцем у садівничому календарі, але для деяких садівників це насправді цінний час для підготовки до майбутнього сезону. Більшість помилок у садівництві, яких припускаються цього місяця, трапляються, коли садівники починають сіяти літні овочі занадто рано або взагалі ігнорують температуру ґрунту. Правда в тому, що багато овочів і трав можна вирощувати і в холодні місяці, якщо розуміти, які з них підходять для цього сезону та де їх вирощувати.

Деякі цвітуть у холодному ґрунті та можуть бути посаджені безпосередньо на відкритому повітрі в м’якому кліматі, тоді як інші корисні для здорового старту в приміщенні. Експерти поділилися з Еxpress.co.uk тим, які овочі можна садити в холодний ґрунт.

Рукола

Рукола — один з найкращих овочів для початку вирощування, якщо ви хочете щось швидкоросле, холодостійке та насичене смаком.

Вона добре проростає в прохолодному ґрунті та швидко росте на відкритих грядках, якщо ви живете в регіоні, де не бувають морози.

У приміщенні рукола процвітає в контейнерах з чотирма-шістьма годинами сонця або під звичайними світлодіодними лампами. Чим прохолодніша температура, тим м’якший і солодший смак, що робить зимову руколу приємнішою, ніж її літній аналог.

Сійте насіння безпосередньо, проріджуйте рано та збирайте врожай, коли листя ще маленьке, для найкращого смаку.

Редис

Редис є одним з овочів для садіння, які ростуть найшвидше, якщо ваша зима м’яка або ви працюєте в теплиці. Цей коренеплід швидко проростає в прохолодному ґрунті та може дозріти менш ніж за 30 днів.

На відкритому повітрі редис найкраще підходить для високих грядок із захистом від морозних ночей. У приміщенні редис можна вирощувати в глибоких, вузьких контейнерах, якщо вони отримують повне сонце або сильне світло.

Сійте насіння безпосередньо та уникайте перенаселеності, оскільки відстань дійсно важлива для розвитку коренів.

Гірчиця салатна

Гірчиця — швидка, смілива та напрочуд зимостійка. Якщо ви новачок у вирощуванні овочів у холодну пору року та хочете отримати короткий урожай, цей овоч — безпечний вибір.

Він швидко проростає в прохолодному ґрунті та добре росте в контейнерах або невеликих високих грядках. Смак сильніший, ніж у салату, але м’якший у холодну погоду.

У приміщенні ви можете легко вирощувати гірчицю в неглибоких лотках з хорошим освітленням. Сійте насіння густо, а потім проріджуйте на ранній стадії, щоб забезпечити циркуляцію повітря та зменшити ризик захворювання.

Дата публікації
Кількість переглядів
248
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie