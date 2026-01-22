Їх треба вирощувати першими: 3 овочі, які рекомендують сіяти в холодний ґрунт

Редис / © Associated Press

Реклама

Січень вважається спокійним місяцем у садівничому календарі, але для деяких садівників це насправді цінний час для підготовки до майбутнього сезону. Більшість помилок у садівництві, яких припускаються цього місяця, трапляються, коли садівники починають сіяти літні овочі занадто рано або взагалі ігнорують температуру ґрунту. Правда в тому, що багато овочів і трав можна вирощувати і в холодні місяці, якщо розуміти, які з них підходять для цього сезону та де їх вирощувати.

Деякі цвітуть у холодному ґрунті та можуть бути посаджені безпосередньо на відкритому повітрі в м’якому кліматі, тоді як інші корисні для здорового старту в приміщенні. Експерти поділилися з Еxpress.co.uk тим, які овочі можна садити в холодний ґрунт.

Рукола

Рукола — один з найкращих овочів для початку вирощування, якщо ви хочете щось швидкоросле, холодостійке та насичене смаком.

Реклама

Вона добре проростає в прохолодному ґрунті та швидко росте на відкритих грядках, якщо ви живете в регіоні, де не бувають морози.

У приміщенні рукола процвітає в контейнерах з чотирма-шістьма годинами сонця або під звичайними світлодіодними лампами. Чим прохолодніша температура, тим м’якший і солодший смак, що робить зимову руколу приємнішою, ніж її літній аналог.

Сійте насіння безпосередньо, проріджуйте рано та збирайте врожай, коли листя ще маленьке, для найкращого смаку.

Редис

Редис є одним з овочів для садіння, які ростуть найшвидше, якщо ваша зима м’яка або ви працюєте в теплиці. Цей коренеплід швидко проростає в прохолодному ґрунті та може дозріти менш ніж за 30 днів.

Реклама

На відкритому повітрі редис найкраще підходить для високих грядок із захистом від морозних ночей. У приміщенні редис можна вирощувати в глибоких, вузьких контейнерах, якщо вони отримують повне сонце або сильне світло.

Сійте насіння безпосередньо та уникайте перенаселеності, оскільки відстань дійсно важлива для розвитку коренів.

Гірчиця салатна

Гірчиця — швидка, смілива та напрочуд зимостійка. Якщо ви новачок у вирощуванні овочів у холодну пору року та хочете отримати короткий урожай, цей овоч — безпечний вибір.

Він швидко проростає в прохолодному ґрунті та добре росте в контейнерах або невеликих високих грядках. Смак сильніший, ніж у салату, але м’якший у холодну погоду.

Реклама

У приміщенні ви можете легко вирощувати гірчицю в неглибоких лотках з хорошим освітленням. Сійте насіння густо, а потім проріджуйте на ранній стадії, щоб забезпечити циркуляцію повітря та зменшити ризик захворювання.