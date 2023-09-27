Їм потрібен відпочинок: як підготувати кімнатні рослини до зими

Кімнатні рослини скоро увійдуть у період спокою, а це означає, що їхнє зростання сповільниться, і їм може знадобитися зміна режиму поливання.

Зимовий сезон – непростий час для кімнатних рослин. І хоча випробувати на собі сніг і мороз їм не доведеться, певні складнощі, які вимагають змін у догляді, все ж будуть.

Експерти розповіли Еxpress.co.uk, як забезпечити комфорт таких рослин у холодні місяці року.

Кімнатні рослини зазвичай ростуть у весняні й літні місяці, а в осінні та зимові зростання уповільнюється або припиняється. Це може бути складно для власників, оскільки рослинам не треба стільки води й добрив, і на них може вплинути опалення, коли воно увімкнеться.

Відмовтеся від добрив

Оскільки рослини входять у період спокою, підживлювати їх усю зиму не рекомендується. Це означає, що удобрювання кімнатних квітів узимку не принесе їм користі. Їм також потрібен цей час для відпочинку, і сприяння їхньому зростанню піддасть ваші рослини занадто великому навантаженню, що призведе до уповільнення цього процесу після їхнього пробудження навесні.

Перевірте наявність комах

Комахи в кімнатних рослинах є надзвичайно поширеними. Їх можна легко вигнати, якщо швидко виявити. Найпоширенішими шкідниками є білокрилки, павутинні кліщі та щитівки, яких можна побачити на листі або у ґрунті. Теплі, затишні будинки приваблюють комах, наражаючи ваші рослини на ризик.

Видаліть та обробіть усіх шкідників, де це можливо. Якщо це не допоможе, то цієї рослини доведеться позбутися, щоб не ризикувати іншими рослинами, намагаючись врятувати ту, яке не виживе.

Розташуйте їх у більш освітлених місцях

Зима вже не за горами, дні неминуче стануть коротшими, і кімнатні квіти отримуватимуть менше сонячного світла, ніж улітку. Це означає, що їхнє переміщення ближче до джерела освітлення збереже їх здоровими. Також варто обрізати пошкоджене листя, щоб освіжити рослини.

Кімнатні рослини, які люблять посуху, як-от кактуси та сукуленти, потребують великої кількості тепла і світла, тому за ними обов'язково варто стежити восени та взимку.

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Зменште поливання

Загалом ваші квіти потребуватимуть меншого поливання восени і взимку. Сплячі рослини не потребують великої кількості води. Фактично, якщо її багато, це призведе до того, що вона накопичиться на дні горщика і зруйнує коріння, спричиняючи слабке зростання.

Зазвичай холодної пори року поливати рослини треба не частіше одного разу на два тижні. Сукулентам справді потрібна вода кожні чотири-шість тижнів, водночас кактуси можуть обходитися без води до настання весни.

Але будьте уважні до режиму поливання рослин у тепліших приміщеннях з опаленням, оскільки вони однаково можуть швидко висихати.

Пам'ятайте про опалення

Кімнатним рослинам треба відпочити в зимові місяці, тому для них може бути шкідливим розташування поряд із джерелом тепла або якщо в кімнаті стає особливо спекотно. Рослини в опалювальних приміщеннях можуть висихати швидше, тому переконайтеся, що вони добре зволожені і не стали мішенню для шкідників.

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