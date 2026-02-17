Бамбукові червяки / © Associated Press

На тлі кліматичних змін, дефіциту ресурсів і зростання населення світ шукає нові джерела їжі. І вони буквально під ногами. Їстівні комахи — частина традиційного раціону в Африці, Азії та Латинській Америці протягом століть. Сьогодні ж наука офіційно визнає їх поживною, екологічною та перспективною альтернативою м’ясу.

У світі вживають понад 2 200 видів їстівних комах у 128 країнах — найбільше в Азії, Мексиці та країнах Африки. Видання News Medical пояснило, що їстівні комахи — це не дивний тренд, а серйозна відповідь на питання харчування, екології та майбутнього планети.

Що таке їстівні комахи

До цієї категорії належать:

цвіркуни

коники

борошняні черв’яки

личинки жуків

мурахи

терміти

лялечки шовкопряда

Їх їдять цілими, наприклад, смаженими, вареними чи запеченими, або переробляють у борошно, пасти, олії та білкові концентрати, які додають у хліб, пасту, снеки та батончики. У західних країнах такий формат знижує психологічний бар’єр і робить комах частиною звичного раціону.

Поживна цінність

Білок . Комахи містять 35–75% білка у сухій базі — це повноцінний білок з усіма незамінними амінокислотами. За засвоюваністю він порівнюваний з молоком, соєю та м’ясом.

Жири . Вміст жирів — 10–50%, причому більшість з них — ненасичені жирні кислоти, корисні для серця. У багатьох видів переважають лінолева та а-ліноленова кислоти.

Клітковина та хітин. Комахи містять хітин — форму харчової клітковини, яка може мати пребіотичний ефект і підтримувати мікрофлору кишківника.

Вітаміни та мінерали

Їстівні комахи — джерело:

заліза

цинку

кальцію

вітаміну B12

рибофлавіну

тіаміну

Рівень заліза та цинку часто дорівнює чи перевищує показники м’яса, що особливо важливо для регіонів із дефіцитом мікронутрієнтів.

Екологія

Комахи потребують значно менше води, корму та землі, ніж худоба, вони можуть вирощуватися на органічних відходах, швидко ростуть і мають високий коефіцієнт перетворення корму на білок. Це робить їх ідеальними для циркулярної та сталої харчової системи.

Втім, наразі лише близько 6% їстівних видів вирощуються промислово, решта — збираються у дикій природі.

Безпека та алергії

Загалом їстівні комахи безпечні за умови правильного вирощування та термічного оброблення. Однак важливо врахувати:

можливу перехресну алергію у людей з алергією на морепродукти

ризик накопичення важких металів за неправильного вирощування

необхідність контролю мікробіологічної безпеки

Наука наголошує, що потрібні довгострокові дослідження, щоб повністю оцінити наслідки регулярного споживання.

Їстівні комахи — це не екзотика заради хайпу, а високобілкова, поживна та екологічно відповідальна їжа, яка може стати частиною нашого майбутнього. Чи готові ми морально — питання відкрите, чи готова наука — вже так. Можливо, наступний суперфуд буде не у модному смузі, а у протеїновому борошні з цвіркунів.