Їстівні квіти: 6 видів, які легко виростити у власному саду / © Associated Press

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Садівник Jamie Walton поділився своїм досвідом вирощування їстівних квітів, які водночас є і декоративними, і корисними, і смачними, їх неодмінно варто висадити на вашій грядці цього літа.

Вони прикрашають город і клумби

Привертають бджіл, метеликів, сонечок та інших корисних комах

Відлякують шкідників природним способом

Допомагають збільшити врожайність овочів

Мають їстівні квіти, листя чи навіть насіння

Мають чудовий вигляд у салатах, десертах, чаях і коктейлях

Настурція

Їстівні частини: листя, квіти, насіння

Смак: трохи гоструватий, нагадує крес-салат

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Переваги:

Всі частини рослини їстівні

Чудово доповнює салати, бутерброди, сирні тарілки

«Жертовна рослина» — приваблює шкідників (тлю, гусінь) і відвертає їх від капусти, броколі тощо

Швидко росте, не вибаглива, ідеальна для бордюрів

Цікаво: незріле насіння настурції можна замаринувати — на смак нагадує каперси.

Огірочник лікарський

Їстівні частини: квіти

Смак: свіжий, нагадує огірок

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Переваги:

Яскраво-сині квіти приваблюють бджіл і сонечок

Має протизапальні та заспокійливі властивості

Чудово підходить для лимонадів, салатів, холодних супів, льоду з квітами

Зверніть увагу: листя теж їстівне, але через ворсистість його краще не використовувати у салатах.

Аліссум

Їстівні частини: квіти

Смак: легкий, медово-солодкий

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Переваги:

Витончені квіти з медовим ароматом

Створює низькорослий квітковий килим

Притягує корисних хижаків — паразитичних ос, мух-журчалок, сонечок

Може використовуватись як декоративне обрамлення грядок

Цікаво: чудово поєднується з салатами, фруктами, десертами.

Фіалки

Їстівні частини: квіти

Смак: легкий, нейтральний чи солодкуватий

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Переваги:

Декоративні — ідеальні для прикраси страв

Мають гармонійний вигляд у солодких стравах: тістечках, тортових прикрасах

Також пасують до салатів, сирів, лимонадів

Лайфгак: квіти можна засушити чи заморозити у льоду — чудова ідея для коктейлів.

Чорнобривці

Їстівні частини: пелюстки

Смак: пряний, трохи гіркуватий

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Переваги:

Активно використовуються у компаньйонному садівництві

Відлякують нематод, білокрилку, попелицю

Добре ростуть поруч із томатами, перцем, баклажанами, салатом

Квітки додають у страви для кольору та легкого цитрусового присмаку

Порада: додавайте пелюстки до рису, маринадів, настоянок, чаю.

Календула (нагідки)

Їстівні частини: пелюстки

Смак: легкий, схожий на шафран

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Переваги:

Має протизапальні властивості

Часто використовується у натуральній косметиці

Має добрий вигляд у салатах, супах, як приправа

Насіння легко зберігати — можна вирощувати з року у рік

Цікаво: іноді календула має назву «шафран бідняка» через її подібність до прянощів.

Догляд за їстівними квітами

Висаджуйте на добре освітленій ділянці

Регулярно поливайте, але без застою води

Видаляйте зів’ялі квіти — це стимулює нове цвітіння

Не обробляйте хімією, якщо плануєте використовувати в їжу

Використання їстівних квітів

У салатах — додають кольору та текстури

Як прикраси до тортів, десертів, закусок

У напоях — як частина коктейлів або льоду

У трав’яних чаях — календула, фіалки

В оліях і оцті — для ароматизації

Їстівні квіти — це не лише красиво, а й практично. Вони поєднують у собі естетику, функціональність і смак, і до того ж не потребують особливого догляду. Якщо ви шукаєте простий спосіб додати кольору у ваш сад і на тарілку — спробуйте ці рослини вже цього сезону.