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ТСН у соціальних мережах

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Їстівні квіти: 6 видів, які легко виростити у власному саду

Уявіть собі квітник, де кожна рослина не лише тішить око, а й має кулінарну чи лікувальну цінність. А ще — допомагає вашим овочам краще рости. Це не фантазія, а цілком реальний тренд серед сучасних садівників.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Їстівні квіти: 6 видів, які легко виростити у власному саду

Їстівні квіти: 6 видів, які легко виростити у власному саду / © Associated Press

Садівник Jamie Walton поділився своїм досвідом вирощування їстівних квітів, які водночас є і декоративними, і корисними, і смачними, їх неодмінно варто висадити на вашій грядці цього літа.

  • Вони прикрашають город і клумби

  • Привертають бджіл, метеликів, сонечок та інших корисних комах

  • Відлякують шкідників природним способом

  • Допомагають збільшити врожайність овочів

  • Мають їстівні квіти, листя чи навіть насіння

  • Мають чудовий вигляд у салатах, десертах, чаях і коктейлях

Настурція

Їстівні частини: листя, квіти, насіння

Смак: трохи гоструватий, нагадує крес-салат

Переваги:

  • Всі частини рослини їстівні

  • Чудово доповнює салати, бутерброди, сирні тарілки

  • «Жертовна рослина» — приваблює шкідників (тлю, гусінь) і відвертає їх від капусти, броколі тощо

  • Швидко росте, не вибаглива, ідеальна для бордюрів

Цікаво: незріле насіння настурції можна замаринувати — на смак нагадує каперси.

Огірочник лікарський

Їстівні частини: квіти

Смак: свіжий, нагадує огірок

Переваги:

  • Яскраво-сині квіти приваблюють бджіл і сонечок

  • Має протизапальні та заспокійливі властивості

  • Чудово підходить для лимонадів, салатів, холодних супів, льоду з квітами

Зверніть увагу: листя теж їстівне, але через ворсистість його краще не використовувати у салатах.

Аліссум

Їстівні частини: квіти

Смак: легкий, медово-солодкий

Переваги:

  • Витончені квіти з медовим ароматом

  • Створює низькорослий квітковий килим

  • Притягує корисних хижаків — паразитичних ос, мух-журчалок, сонечок

  • Може використовуватись як декоративне обрамлення грядок

Цікаво: чудово поєднується з салатами, фруктами, десертами.

Фіалки

Їстівні частини: квіти

Смак: легкий, нейтральний чи солодкуватий

Переваги:

  • Декоративні — ідеальні для прикраси страв

  • Мають гармонійний вигляд у солодких стравах: тістечках, тортових прикрасах

  • Також пасують до салатів, сирів, лимонадів

Лайфгак: квіти можна засушити чи заморозити у льоду — чудова ідея для коктейлів.

Чорнобривці

Їстівні частини: пелюстки

Смак: пряний, трохи гіркуватий

Переваги:

  • Активно використовуються у компаньйонному садівництві

  • Відлякують нематод, білокрилку, попелицю

  • Добре ростуть поруч із томатами, перцем, баклажанами, салатом

  • Квітки додають у страви для кольору та легкого цитрусового присмаку

Порада: додавайте пелюстки до рису, маринадів, настоянок, чаю.

Календула (нагідки)

Їстівні частини: пелюстки

Смак: легкий, схожий на шафран

Переваги:

  • Має протизапальні властивості

  • Часто використовується у натуральній косметиці

  • Має добрий вигляд у салатах, супах, як приправа

  • Насіння легко зберігати — можна вирощувати з року у рік

Цікаво: іноді календула має назву «шафран бідняка» через її подібність до прянощів.

Догляд за їстівними квітами

  • Висаджуйте на добре освітленій ділянці

  • Регулярно поливайте, але без застою води

  • Видаляйте зів’ялі квіти — це стимулює нове цвітіння

  • Не обробляйте хімією, якщо плануєте використовувати в їжу

Використання їстівних квітів

  • У салатах — додають кольору та текстури

  • Як прикраси до тортів, десертів, закусок

  • У напоях — як частина коктейлів або льоду

  • У трав’яних чаях — календула, фіалки

  • В оліях і оцті — для ароматизації

Їстівні квіти — це не лише красиво, а й практично. Вони поєднують у собі естетику, функціональність і смак, і до того ж не потребують особливого догляду. Якщо ви шукаєте простий спосіб додати кольору у ваш сад і на тарілку — спробуйте ці рослини вже цього сезону.

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