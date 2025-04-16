Їстівні рослини, які можна виростити на балконі / © Credits

Йдеться не лише про естетику. Їстівні рослини — це не тільки зелень для салатів, а й маленька зелена терапія, яка заспокоює, надихає та дарує приємні плоди праці. Відоме видання Martha Stewart підготувало добірку з ідеальних культур для вирощування на балконі.

Мангольд. Цей вітамінний овоч легко переносить півтінь і не потребує багато місця. Його строкаті ніжки додають яскравості, а листя — користі. Ідеально росте у горщиках заввишки від 25 см, потребує регулярного, але не надмірного поливання. Урожай можна збирати поступово — відщипуючи найстарше листя.

Солодкий перець. Сорти компактного перцю створені спеціально для контейнерного вирощування. Рослина невибаглива, але потребує сонця (6+ годин на день) і підтримки (наприклад, кілочків). Плоди — солодкі, ароматні, ідеальні для салатів та запікання.

Квасоля. Якщо ваш балкон залитий сонцем, варто спробувати виростити квасолю. Обирайте кущові сорти — вони займають менше місця. А щоб квасоля тішила рясним врожаєм, забезпечте їй опору та поливання у спеку.

Огірки. Сорт Bush Slicer чудово росте у контейнерах і не займає багато простору. В’юнкі пагони можуть прикрасити балкон, якщо пустити їх поруччям. Головне — регулярно збирати плоди, щоб стимулювати подальше плодоношення.

Квіти запашного горошку. Ці витончені рослини дарують не лише аромат і красу, а й їстівні пелюстки. Їх можна додавати до салатів або прикрашати десерти. Люблять сонце та пухкий ґрунт.

Редис. Редис — чемпіон швидкого росту серед овочів. Вже за 3–4 тижні після висівання можна збирати врожай. Добре почувається навіть у півтіні. Не забувайте проріджувати сходи, щоб коренеплід мав простір для розвитку.

Настурція. Вона — не лише яскрава прикраса балкона, а й справжній делікатес: її листя та квіти мають легкий гірчичний смак. Крім того, вона приваблює запилювачів і відлякує деяких шкідників.

Селера. Селеру можна виростити навіть з основи купленого в магазині пучка. Просто помістіть її у воду, а потім пересадіть у ґрунт. Свіжа, хрумка зелень прикрасить бутерброди та салати.

Часник. Невибаглива рослина, яку легко вирощувати на підвіконні чи балконі. Достатньо посадити зубчики у ґрунт і вже через кілька тижнів отримаєте молоде, ароматне «перо».

Імбир. Екзотика, яку теж можна вирощувати вдома. Посадіть шматочок свіжого імбиру з «вічком» у горщик, поставте у тепле, сонячне місце та зволожуйте. Через кілька місяців отримаєте ароматний корінь — власного врожаю.

Шпинат. Це один із найкорисніших зелених овочів. Він росте швидко, любить прохолоду та півтінь, тому ідеально підходить для весни чи осені. Важливо регулярно поливати та збирати врожай, не чекаючи, поки листя огрубіє.

Помідори. Серед безлічі сортів найкраще обирати низькорослі чи балконні гібриди. Наприклад, Terenzo F1 росте кущем або каскадом у підвісному кошику, щедро родить і має приємний солодкий смак.