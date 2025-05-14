Їжа для виживання: чим запастися на випадок надзвичайної ситуації / © Credits

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Один із ключових аспектів підготовки — це запас їжі, здатної забезпечити енергією, поживними речовинами та відчуттям безпеки у складний час, про це розповіло видання Real Simple.

Під час надзвичайних ситуацій ми зазвичай витрачаємо більше енергії — фізичної, емоційної та ментальної. Харчування у такі періоди має задовольняти не лише базову потребу у виживанні, а й підтримувати загальний стан здоров’я, імунітет та енергійність. Білки, вуглеводи, корисні жири, вітаміни та мінерали — усе це критично важливо. Нестача хоча б одного елементу може послабити організм і знизити стійкість до стресів.

Основні принципи формування запасів продуктів

Нешвидкопсувні продукти з довгим терміном зберігання

Продукти з високою калорійністю та поживністю

Компактне та герметичне пакування

Легкість у приготуванні чи готовність до вживання

Можливість споживати без доступу до холодильника чи плити

Продукти для виживання

Арахісова паста. Має тривалий термін зберігання, високу калорійність, багата на білки та корисні жири. Не потребує охолодження. Цільнозернові крекери. Альтернатива хліба. Вміст клітковини допоможе надовго зберігати ситість. Вакуумне пакування подовжує термін придатності. Горіхи та суміші для перекусів. Калорійні, ситні, довго зберігаються. Джерело білка, корисних жирів, вітамінів і мінералів. Злаки та пластівці. Швидкий сніданок, багатий на складні вуглеводи та клітковину. Індивідуальне пакування — найкраще рішення. Енергетичні батончики. Їжа з високим вмістом вуглеводів та білків. Підходять для швидкої енергії. Сухофрукти (родзинки, курага, інжир). Замінники свіжих фруктів. Джерело природного цукру, калію, клітковини. Консервоване м’ясо (тунець, курка, лосось). Білкова основа вашого запасу. Витримують роки зберігання. У вакуумній упаковці — ще й не потребують відкривачки. Консервовані овочі. Багаті на вітаміни. Можуть слугувати гарніром або інгредієнтом для страв. Консервована квасоля. Білок і клітковина. Можна споживати без додаткового приготування. Консервовані супи. Готові до вживання. Поживні та зручні. Обирайте варіанти з низьким вмістом натрію. Суха паста та соус у банках. Паста довго зберігається, легко готується. Соуси додають смаку. Варіанти без глютену — для людей із непереносністю. Кіноа, гречка, коричневий рис. Цільнозернові джерела білків, мінералів і повільних вуглеводів. Зберігаються роками. Вода у пляшках. Норма — 3,8 л на людину на день. Частину обсягу — для пиття, іншу — для приготування їжі чи гігієни. Спортивні напої з електролітами. Зберігають водний баланс і відновлюють сили. Сухе молоко. Альтернатива свіжому молоку. Містить кальцій, білок і вітаміни. Добре зберігається у сухому місці. Цукор, сіль, перець, спеції. Навіть найпростіша їжа стає смачнішою з приправами. Також варто мати чай та каву. Борошно. Може зберігатися до двох років. Стане у пригоді для приготування коржів або каш. Мультивітаміни. Компенсують нестачу поживних речовин. Вибирайте варіанти з Омега-3, фолієвою кислотою та вітаміном D.

Що варто купити безпосередньо перед кризою

Якщо є попередження про шторм чи вимкнення світла, можна докупити продукти з коротшим терміном зберігання:

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Яблука — до 3 місяців у прохолодному місці

Цитрусові — до 2 тижнів без холодильника

Авокадо — зелені плоди дозрівають кілька днів

Помідори — дозрівають за кімнатної температури

Картопля, ямс, солодка картопля — зберігаються до місяця

Огірки, кабачки — до 5 днів без холодильника

Гарбуз — до кількох місяців у прохолоді

Корисні поради зберігання

Тримайте холодильник і морозилку зачиненими під час відключення електроенергії — це продовжить термін зберігання продуктів.

Перевіряйте терміни придатності кожні 6–12 місяців.

Розмістіть запаси у сухому, прохолодному та темному місці.

Не забудьте про відкривачку для консервів, якщо продукти у жерстяних банках.

Підготовка до надзвичайної ситуації — це не паніка, а розумне планування. Добре укомплектована комора може врятувати життя, забезпечити здоров’я та навіть знизити рівень стресу під час кризи. Складіть список, оновлюйте запаси та нехай ваша родина буде готова до будь-яких несподіванок.