Їжа очима кота / © Associated Press

Ми звикли думати про котів як про вибагливих гурманів, які «обирають найкраще». Проте правда інша, їхня смакова система працює зовсім не так, як людська. Вона спеціалізована, обмежена в одних аспектах і водночас надзвичайно чутлива в інших.

Саме це пояснює, чому кіт може ігнорувати печиво, але з цікавістю тягнутися до м’яса чи навіть до зовсім несподіваних речей на кшталт вашої тарілки. На сторінці centralna.vet розповіли що те, як коти сприймають їжу та смаки, може здивувати навіть тих, хто живе з ними роками.

Коти не відчувають солодкого

Почнемо з головного міфу: коти не відчувають смак солодкого взагалі. Вони — ссавці, але у них відсутній ген, який відповідає за сприйняття солодкого смаку. Тому тістечка, шоколад або печиво для них не «смачні» у людському розумінні.

Якщо кіт тягнеться до десерту, його приваблює не цукор, а і жирність продукту, молочні компоненти, текстура та запах.

У людини близько 9000 смакових рецепторів, тоді як у котів їх приблизно 470. Здавалося б, це має робити їх «менш чутливими», але насправді все навпаки, коти компенсують кількість надзвичайною спеціалізацією смаку.

Що коти «відчувають»

Хоч солодке їм недоступне, інші смаки вони сприймають досить точно.

Гіркота. Коти особливо добре розрізняють гіркий смак. Це еволюційний механізм захисту, адже у природі гіркота часто сигналізує про токсичність.

Фосфати. Коти мають здатність відчувати смак фосфатів — молекул, які асоціюються зі свіжим м’ясом та енергетично цінною їжею. Це допомагає їм інстинктивно обирати поживні продукти.

Кислий смак. Іноді коти можуть реагувати на кислі нотки. Саме тому деякі виробники кормів додають кислоти, щоб зробити їжу привабливішою.

Вода

Коти надзвичайно чутливі до якості води. Вони віддають перевагу:

свіжій

чистій

не застояній воді

Навіть незначні зміни у запаху чи «смаку» можуть впливати на те, чи будуть вони достатньо пити.

Сенсорний світ котів

Окрім смаку, у котів є ще одна цікава особливість — спеціальний орган у піднебінні, який допомагає їм «зчитувати» запахи та інформацію з повітря. Це частина складної системи сприйняття, яка виходить далеко за межі звичайного смаку.

Коти також дуже чутливі до температури їжі. Вони інстинктивно віддають перевагу теплій їжі. Оптимальна температура близько 38°C, тобто приблизно як у свіжої здобичі у природі. Їжа з холодильника для них майже «не має смаку».

Важливе нагадування

Людська їжа, особливо солодощі, може бути шкідливою для котів. Зокрема, поєднання неприродних продуктів може порушувати обмін речовин, впливати на роботу судин і викликати проблеми зі здоров’ям. Тому цукерки, тістечка та подібні продукти не для котячого раціону.

Смаковий всесвіт котів побудований інакше від людського: менше рецепторів, але більше точкової чутливості до того, що справді важливо для виживання. І саме тому, коли наступного разу кіт зацікавлено подивиться на вашу тарілку, це не, тому що він — «ласунчик», просто це інстинкт, біологія та інший спосіб відчувати світ.

