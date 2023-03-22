З чого почати і що потрібно встигнути зробити навесні: поради садівникові-початківцеві

Садівництво – це мистецтво й наука. Ви вчитиметеся у процесі, але якщо для початку складете план та ознайомитеся з базовими рекомендаціями, зможете уникнути прикрих помилок.
Як стати садівником і створити сад своєї мрії, розповідає Gardening know how.
Якщо ви ніколи раніше не займалися садівництвом, але вирішили в цьому сенсі круто змінити своє життя, розпочніть із читання книжок і підпишіться на популярних садових блогерів. Ще один ресурс – інші садівники. Поговоріть із сусідами, чиїми садами ви захоплюєтеся. Найімовірніше, вони будуть раді поговорити з вами про садівництво, все показати і дати поради.
Почніть з малого
Створення саду з нічого або капітальний ремонт зарослого саду – це велика робота, яка може швидко стати непосильною та некерованою. Для досягнення найкращих результатів новачкові в садівництві варто починати зі скромних цілей.
Візьміть один кут вашого саду і спочатку попрацюйте над ним. Коли ви будете задоволені результатами і неминуче навчитеся на деяких помилках, переходьте до наступного проєкту.
Чи є у вас план
Для досягнення найкращих результатів почніть із плану. Це дуже важливо для успіху, адже під час вирощування рослин необхідно враховувати безліч факторів: тип і якість ґрунту, кількість доступних сонячних годин, дренаж, сумісність рослин, їх розташування та багато іншого.
Як вибрати "пробну ділянку"
Виберіть місце, яке добре освітлюється сонцем не менше шести годин на день, ґрунт на якому добре дренується. Уникайте місць, де вода може застоюватися після дощу або де у ґрунті повно коріння, яке буде важко викопувати й обробляти.
Вибирайте рослини, які добре ростуть у ваших умовах і без проблем уживаються одна з одною. Найкраще підходять види, які ростуть у вашому регіоні. Накидайте план саджання. Ви завжди можете внести зміни, але краще мати хоча б приблизне уявлення про те, куди буде посаджена кожна рослина, перш ніж братися до роботи.
Коли розпочинати роботи в саду
Починати весняні роботи в саду потрібно з огляду на погоду. Весна буває ранньою, і тоді вже в березні можна розпочинати саджання, але якщо у квітні ще лежить сніг, то, звісно, про польові роботи варто забути до закінчення танення.
Перегляньте середню дату останніх заморозків у вашому районі, щоб зрозуміти, коли ви можете почати висаджувати рослини в землю. Також важливо знати витривалість рослин, які ви використовуєте. Більш витривалі багаторічники та овочі можуть витримувати пізні заморозки, водночас ніжні однорічники варто висаджувати пізніше.
Як підготувати сад до весни
До весни в саду необхідно підготуватися. Ви можете розпочати підготовку до останніх заморозків, але переконайтеся, що ґрунт достатньо розмерзнув і придатний для оброблення. Варто також зробити тест ґрунту, щоб розуміти, яким рослинам варто надавати перевагу.
Щоб переконатися, що простір готовий для рослин, необхідно виконати кілька основних дій:
- очистити територію, вилучивши всі рослини, які вам не потрібні;
- вирвати бур'яни;
- прибрати каміння та інше сміття.
Скопайте і розпушіть ґрунт, додайте трохи компосту, якщо він у вас є. Коли все буде готове і дозволить погода, посадіть рослини в землю.
Ваша робота, звісно, не закінчена. Тепер вам потрібно підтримувати простір, поливаючи, удобрюючи, обрізуючи та прополюючи за необхідності. Весняне садівництво для початківців – це виклик, але здійсненний і корисний.
За правильного розташування, адекватного планування, важкої роботи, терпіння та правильного вибору часу ви можете створити гарний весняний сад, який радуватиме вас усю осінь.
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