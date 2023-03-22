З чого почати і що потрібно встигнути зробити навесні: поради садівникові-початківцеві

Садівництво – це мистецтво й наука. Ви вчитиметеся у процесі, але якщо для початку складете план та ознайомитеся з базовими рекомендаціями, зможете уникнути прикрих помилок.

Як стати садівником і створити сад своєї мрії, розповідає Gardening know how.

Якщо ви ніколи раніше не займалися садівництвом, але вирішили в цьому сенсі круто змінити своє життя, розпочніть із читання книжок і підпишіться на популярних садових блогерів. Ще один ресурс – інші садівники. Поговоріть із сусідами, чиїми садами ви захоплюєтеся. Найімовірніше, вони будуть раді поговорити з вами про садівництво, все показати і дати поради.

Почніть з малого

Створення саду з нічого або капітальний ремонт зарослого саду – це велика робота, яка може швидко стати непосильною та некерованою. Для досягнення найкращих результатів новачкові в садівництві варто починати зі скромних цілей.

Візьміть один кут вашого саду і спочатку попрацюйте над ним. Коли ви будете задоволені результатами і неминуче навчитеся на деяких помилках, переходьте до наступного проєкту.

Чи є у вас план

Для досягнення найкращих результатів почніть із плану. Це дуже важливо для успіху, адже під час вирощування рослин необхідно враховувати безліч факторів: тип і якість ґрунту, кількість доступних сонячних годин, дренаж, сумісність рослин, їх розташування та багато іншого.

Як вибрати "пробну ділянку"

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Виберіть місце, яке добре освітлюється сонцем не менше шести годин на день, ґрунт на якому добре дренується. Уникайте місць, де вода може застоюватися після дощу або де у ґрунті повно коріння, яке буде важко викопувати й обробляти.

Вибирайте рослини, які добре ростуть у ваших умовах і без проблем уживаються одна з одною. Найкраще підходять види, які ростуть у вашому регіоні. Накидайте план саджання. Ви завжди можете внести зміни, але краще мати хоча б приблизне уявлення про те, куди буде посаджена кожна рослина, перш ніж братися до роботи.

Коли розпочинати роботи в саду

Починати весняні роботи в саду потрібно з огляду на погоду. Весна буває ранньою, і тоді вже в березні можна розпочинати саджання, але якщо у квітні ще лежить сніг, то, звісно, про польові роботи варто забути до закінчення танення.

Перегляньте середню дату останніх заморозків у вашому районі, щоб зрозуміти, коли ви можете почати висаджувати рослини в землю. Також важливо знати витривалість рослин, які ви використовуєте. Більш витривалі багаторічники та овочі можуть витримувати пізні заморозки, водночас ніжні однорічники варто висаджувати пізніше.

Як підготувати сад до весни

До весни в саду необхідно підготуватися. Ви можете розпочати підготовку до останніх заморозків, але переконайтеся, що ґрунт достатньо розмерзнув і придатний для оброблення. Варто також зробити тест ґрунту, щоб розуміти, яким рослинам варто надавати перевагу.

Щоб переконатися, що простір готовий для рослин, необхідно виконати кілька основних дій:

очистити територію, вилучивши всі рослини, які вам не потрібні;

вирвати бур'яни;

прибрати каміння та інше сміття.

Скопайте і розпушіть ґрунт, додайте трохи компосту, якщо він у вас є. Коли все буде готове і дозволить погода, посадіть рослини в землю.

Ваша робота, звісно, не закінчена. Тепер вам потрібно підтримувати простір, поливаючи, удобрюючи, обрізуючи та прополюючи за необхідності. Весняне садівництво для початківців – це виклик, але здійсненний і корисний.

За правильного розташування, адекватного планування, важкої роботи, терпіння та правильного вибору часу ви можете створити гарний весняний сад, який радуватиме вас усю осінь.

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