Заберіть граблі з дороги та наточіть ножі: як уникнути найпоширеніших садових травм

Порізи, скалки, забиті місця, садна, переломи та інші неприємності можуть чекати на нас під час роботи в саду, якщо ми нехтуватимемо важливими правилами безпеки.

Електроінструменти

Газонокосарки та бензопилки, а також інструменти для стрижки кущів можуть становити серйозну небезпеку, якщо не дотримуватися інструкцій та не стежити за технічним станом цих приладів. Важливо дотримуватися таких правил:

переконайтеся, що підключення до електрики є безпечним;

регулярно перевіряйте та змащуйте деталі, там, де це необхідно;

вимикайте прилади, перш ніж доторкнутися до частин, що рухаються;

надягайте захисні окуляри та товсті рукавички;

одягайте закрите взуття, коли йдете косити газон.

Гострі інструменти

Дуже важливо регулярно точити всі ріжучі інструменти, такі як садові ножиці, інші ножиці та ножі. Як не дивно, чим гостріші інструменти, тим нижчою є можливість порізатися. Це з тим, що заточування дозволяє мінімізувати зусилля, необхідних під час використання. Також не зайвим буде завжди одягати товсті садові рукавички.

Колючі рослини

Троянди, барбарис і терни — чудовий захист від грабіжників, але вони можуть завдати багато неприємностей, під час обрізання і догляду за ними. Шипи можуть застрягати у вашому тілі та викликати запалення і навіть нагноєння. Тому під час роботи з колючими рослинами надягайте товсті та високі садові рукавички та одяг із щільної тканини. Якщо поріз все-таки трапився, намагайтеся негайно обробити рану, промити милом та антисептиком.

Садові отрути

Коли ви обробляєте сад хіміками для захисту від шкідників, не лінуйтеся одягнути захисний костюм, що включає окуляри, респіратор або захисну маску. Дуже важливо, щоб хімікати не потрапили на вашу шкіру, тому не нехтуйте засобами захисту. Також дотримуйтесь рекомендацій щодо використання хімікатів, які включають заборону на прогулянки свіжообробленим садом протягом деякого часу. Перед початком обробки закрийте всі двері в будинок і не випускайте на ділянку тварин.

Гучні звуки

Деякі пристрої, на зразок косарок і пилок, видають дуже гучні звуки, які можуть спричинити довгострокову втрату слуху та шум у вухах. Постарайтеся не користуватися особливо гучними приладами тривалий час, робіть перерви в роботі та використовуйте навушники. Використовуйте ручні інструменти скрізь, де це можливо. Сусіди скажуть вам за це спасибі.

Гострі палиці

Гілки дерев, кущів і бамбукові підпирання для помідорів та квасолі становлять серйозну небезпеку для наших очей. У запалі боротьби з бур'янами, під час обрізання або збирання врожаю дуже велика небезпека не помітити гостру гілку або палицю, що стирчить, отримати в око. Захисні окуляри в цьому разі - непогана ідея, також ви можете взяти собі за правило виходити в садок тільки в сонцезахисних окулярах, не дуже гарний, а все ж таки захист. Також можна одягати гумові ковпачки на підпірки помідорів, порожні горщики або пластикові склянки, які доведеться зафіксувати скотчем, щоб вони не відлетіли. Так ви зробите небезпечні ціпки більш помітними.

Граблі, калюжі, шланги та сходи

Імовірність послизнутися, спіткнутися, зачепитися ногою і впасти у власному саду не така вже й примарна. Намагайтеся не розкидати інструменти, особливо граблі, вчасно змотувати чи прибирати шланг, ставити на місце лійки та не залишати горщики посеред дороги.

Також варто стежити за тим, де у вас утворюються небезпечні калюжі і чи немає в саду ділянок, де можна послизнутися. Особливо, якщо рельєф ділянки нерівний і є досить крутий схил.

Якщо під час обрізання дерев та ліан ви користуєтеся сходами, то, перш ніж на неї залізти, переконайтеся, що вона стоїть надійно і не впаде.

Сонце в зеніті

Навесні та влітку під час робіт на відкритому повітрі одним з головних ворогів садівника є яскраве сонце. Ви можете обгоріти, або навіть отримати сонячний чи тепловий удар. Щоб цього не сталося, носіть головні убори, користуйтеся сонцезахисним кремом, працюйте в одязі з довгими рукавами та пийте більше води. Намагайтеся основні роботи зробити рано-вранці або після четвертої години дня, коли сонце не дуже активне.

Комахи

Квіти та квітучі дерева приваблюють бджіл, а в тінистих куточках саду очікують свого часу комарі та москіти. Щоб хоч якось убезпечити себе від укусу бджоли, не варто одягати одяг яскравих кольорів та користуватися засобами гігієни та парфумерією із сильним квітковим запахом. Якщо на вас сіла бджола, не панікуйте, намагайтеся акуратно струсити її з одягу. І, якщо захиститися від укусу бджоли можна тільки дотримуючись обережності, від комарів чудово допомагають спеціальні засоби. Крім того, не зайвим буде мати у вашій аптечці антигістамінні засоби на випадок алергії.

Тварини

Милі їжачки, що зайшли на вашу ділянку в пошуках їжі, можуть бути не настільки безпечні. Їжачки, як і інші дикі тварини, можуть бути заражені сказом. Тому краще до нас не наближатися і до рук не брати.

Дотримуючись цих рекомендацій, ви зможете повною мірою насолодитися улюбленим хобі без ризику завдати шкоди своєму здоров'ю.

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