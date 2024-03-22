Заборонені предмети у спальні: експертка назвала речі, які впливають на сон та емоційний стан

Яких трьох речей варто уникати у вашій спальні, щоб забезпечити спокійний і здоровий сон, рекомендує фахівчиня з феншую Джемма.

Спальня є святинею у нашій оселі, місцем, де ми відновлюємося і заряджаємося енергією після тривалого дня. Проте не всі речі, які ви тримаєте в цій кімнаті, сприяють нашому відпочинку та здоров'ю.

Телевізор

Телевізор у спальні може стати джерелом розповсюдження негативної енергії. Екран телевізора випромінює світло, яке може порушити природний цикл сну та затримати вироблення мелатоніну, гормона, відповідального за сон. Крім того, перегляд телевізора перед сном може збуджувати мозок та утруднювати засинання. Фахівчиня з феншую рекомендує уникати розташування екрана в цій кімнаті, оскільки це може також вплинути на інтимні стосунки між партнерами.

Рослини

Другим предметом, якого Джемма радить уникати у спальні, є рослини. Хоча вони й мають корисні властивості очищення повітря та створення затишної атмосфери, але можуть бути не найкращими співмешканцями у спальні. Джемма пояснює, що рослини можуть мати занадто багато енергії Ян, що не сприяє спокою, необхідному для здорового сну. Крім того, деякі рослини можуть забирати кисень уночі, що також може вплинути на якість сну.

Акваріум

Третім предметом, якого варто уникати у спальні, за словами Джемми, є акваріум. Вони можуть створювати гармонійну та спокійну атмосферу, проте їхнє розташування в спальні може мати негативний вплив. Водний елемент акваріума, зокрема рухлива вода та живі рибки, вважаються джерелом енергії Ян, яка може порушити спокій і розслабленість, необхідні для здорового сну. Також водний елемент може акумулювати негативну енергію, яка впливає на емоційний стан спальні.

Створення гармонії у спальні є ключовим елементом для забезпечення спокійного відпочинку. Джемма підкреслює важливість уникання певних предметів, як-от телевізор, рослини та акваріуми, щоб забезпечити сприятливе середовище для відновлення психоемоційного стану.

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