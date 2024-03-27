Заборонені продукти для собак: ветеринар попереджає про потенційну небезпеку

Звичайні продукти, які можуть бути безпечними для людей, можуть призвести до серйозних проблем для собак.

Щоб допомогти зберегти здоров'я улюбленця, важливо бути обізнаним із забороненими продуктами для собак і уникати їх. Ветеринар Ендрю Джонс наголошує на тому, що кілька звичайних продуктів можуть призвести до серйозних наслідків для тварин.

Виноград

Навіть невелика кількість винограду чи родзинок є небезпечною для собак. Це може проявлятися симптомами, такими як втрата апетиту, блювота, діарея, а також нирковою недостатністю: часте сечовиділення, втома і погіршення загального стану.

Цибуля

Цибуля містить речовини, які можуть руйнувати еритроцити у собак та призводити до гемолітичної анемії. Симптоми: слабкість, блідість слизових оболонок, втрата апетиту та апатію.

Авокадо

Шкірка авокадо містять речовину під назвою персин, який може призвести до серйозних розладів шлунково-кишкового тракту в собак. Симптоми отруєння авокадо можуть включати блювоту, діарею, а також болі у животі.

Зелені помідори та картопля

Зелені помідори та картопля містять соланін, який може призвести до серйозних захворювань та навіть галюцинацій у собак. Варену картоплю без шкірки можна давати у невеликих кількостях, але зелені частини потрібно уникати.

Насіння багатьох фруктів

Хоча яблука самі по собі не є токсичними для собак, насіння може бути небезпечним, оскільки містить ціанід. Власникам собак рекомендується усувати насіння перед подачею їжі своїм улюбленцям.

Здоров'я і безпека собаки - це завжди пріоритет для власника. Знання про те, які продукти можуть бути небезпечними допоможе уникнути серйозних проблем і зберегти здоровʼя. Власникам собак рекомендується консультуватися з ветеринаром щодо правильного харчування своїх улюбленців, а також пильно стежити за тим, що вони їдять, щоб уникнути небажаних наслідків.

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