Забудьте про дивани: актуальний меблевий тренд змінює інтер’єри 2026 року

Софа / © Credits

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Сучасний інтер’єр має бути не лише гарним, а й адаптивним. Кабінет перетворюється на гостьову кімнату, бібліотека — на місце для відпочинку, а невелике приміщення виконує одразу кілька функцій. Видання Real Simple розповіло, чому софа знову в центрі уваги та як зробити її стильним акцентом оселі.

Чому дизайнери обирають софу

Софа чи тахта — це канапа, на якій зручно відпочивати вдень, читати, спілкуватися чи приймати гостей, а за потреби — спати вночі. На відміну від традиційного дивана така конструкція часто займає менше місця та легко вписується у кімнати різного призначення.

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Особливо цінується її універсальність. Тахту можна встановити біля вікна, доповнити письмовим столом або інтегрувати в нішу. Вбудовані шухляди допоможуть зберігати постіль, книжки та настільні ігри і не захаращувати кімнату.

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Можна поєднати софу з довгим робочим столом під вікном або створити вбудовану конструкцію з дерев’яною основою, книжковими полицями та шухлядами. Так меблі стануть частиною архітектури приміщення, а не просто ще одним предметом у кімнаті.

Як вписати софу в інтер’єр

Щоб тахта не нагадувала тимчасове гостьове ліжко, варто одразу планувати її як повноцінну частину інтер’єру, наприклад, оформити віконну нішу м’яким сидінням, додати полиці чи передбачити місце для зберігання речей.

Можна використати софу в невеликій гостьовій кімнаті, а навколо розмістити книжкові полиці, передбачити розетки для заряджання пристроїв, а під основою — висувне спальне місце для гостей. Квіткові шпалери, м’яка оббивка та продумане освітлення перетворять функціональний простір на затишний куточок.

Ще один хитрик — оформити тахту в тій самій палітрі, що й стіни. Так вона стане органічною частиною приміщення, а яскраві подушки, контрастний текстиль або акцентні деталі допоможуть додати індивідуальності.

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Софа — вдале рішення для тих, хто хоче отримати максимум від кожного квадратного метра без компромісів зі стилем. Вона допомагає поєднати відпочинок, зберігання речей і додаткове спальне місце, особливо в невеликих оселях. Головний принцип сучасного дизайну простий — меблі мають не просто прикрашати простір, а й робити повсякденне життя зручнішим.

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