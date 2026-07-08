Забудьте про хімчистку: рецепт натуральної піни, яка поверне свіжість ковдрам, подушкам і матрацам

рецепт натуральної піни, яка поверне свіжість ковдрам, подушкам і матрацам / © Associated Press

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Подушки, ковдри, покривала та матраци — одні з тих речей у домі, які ми очищуємо значно рідше, ніж варто. Причина проста, вони займають багато місця, не завжди поміщаються у пральну машину та потребують тривалого сушіння. Саме тому багато хто відкладає їхнє чищення на потім або звертається до хімчистки, про це розповіло видання Woman&Home. Втім, як зазначає Ненсі Біртвістл, існує проста альтернатива, яка дозволяє освіжити домашній текстиль без токсичних засобів і зайвих витрат.

Рецепт домашньої «сухої» піни

На своїй сторінці в Instagram експертка показала спосіб приготування спеціальної піни, яка очищує тканину завдяки густим бульбашкам і не перезволожує її. Для приготування знадобляться:

кальцинована сода — 4 ст. л

кисневий відбілювач — 2 ч. л

вода, яка щойно закипіла — 100 мл

холодна вода — 150 мл

екологічний засіб для миття посуду — 20 мл

За бажанням можна також підготувати баночку із харчовою содою. Вона стане у пригоді для особливо забруднених ділянок.

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Приготування

Спочатку у велику миску потрібно всипати кальциновану соду та кисневий відбілювач. Потім додати окріп, щоб активувати компоненти, добре перемішати до повного розчинення. Після чого влити холодну воду та засіб для миття посуду. На цьому мийний розчин готовий.

Як очищувати великі речі

Якщо ковдра чи покривало дуже великі, варто скласти їх навпіл і працювати просто на підлозі. Перед цим бажано застелити поверхню тканиною чи плівкою, щоб уникнути зайвого безладу.

Особливу увагу приділяйте найзабрудненішим місцям, як от краям, оборкам або ділянкам, які найчастіше контактують із руками.

Секрет методу полягає не у самому розчині, а у густій піні. Для цього суміш потрібно постійно збовтувати чи активно перемішувати, щоб утворювалася велика кількість бульбашок. Саме їх, а не рідину, використовують для очищення тканини.

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Наносити піну треба за допомогою рукавички для пілінгу чи іншої м’якої текстурованої губки, та акуратно втирати її у тканину. Після очищення кожної ділянки бруд потрібно одразу прибирати чистим сухим кухонним рушником або серветкою.

У процесі роботи розчин варто регулярно збивати, щоб підтримувати утворення нової порції піни.

Сушіння після очищення

Після завершення чищення текстиль необхідно добре висушити. Якщо дозволяє погода, краще винести річ на свіже повітря. Можна навіть залишити покривало сушитися під легким літнім дощем, а потім сонце зробить тканину ще свіжішою.

Якщо ж погода не сприяє сушінню, чудовим рішенням стане осушувач повітря. Він допоможе швидко висушити ковдру чи покривало у приміщенні без появи затхлого запаху.

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Домашня «суха» піна дозволяє освіжити великі текстильні речі, які складно чи неможливо випрати у звичайній пральній машині. До того ж метод не потребує дорогих послуг хімчистки та обходиться без агресивних хімічних засобів, які нерідко використовують під час професійного очищення.

Завдяки тому, що тканина не просочується великою кількістю води, речі швидше висихають, а сам процес прибирання стає значно простішим.

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