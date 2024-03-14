Забуті місця: 6 зон, які потребують вашої уваги для боротьби з брудом та мікробами

Ми часто недооцінюємо важливість прибирання деяких місць у наших приміщеннях, які стають ідеальними умовами для накопичення бруду та мікробів. Деякі з цих зон можуть залишатися непоміченими.

У нашій постійній боротьбі з брудом та мікробами ми часто забуваємо про деякі місця в наших домівках, які також потребують уваги. Деякі з них можуть здатися неочевидними, але їх прибирання може значно покращити гігієну та чистоту приміщення. Ось шість таких місць, які виділив блогер Армен Адамян у своєму Instagram, що варто включити до свого регулярного розкладу прибирання.

Вентиляційні решітки

Вентиляційні решітки часто накопичують пил та бруд, що може впливати на якість повітря в приміщенні. Щоб очистити їх, вам знадобиться паперовий рушник, оцет і декілька хвилин. Просто замочіть рушник в оцті, прикріпіть його до вентиляційної решітки на 5 хвилин, а потім протріть її. Цей метод допоможе позбутися від накопиченого бруду та пилу та забезпечити свіже повітря у приміщенні.

Фільтр у пральній машині

Фільтр у пральній машині може стати місцем накопичення пилу та бруду, що може впливати на ефективність прання. Щоб очистити його використовуйте пилосос, щоб видалити основний шар бруду, а потім вушні палички, щоб дістатися до більш важкодоступних місць. Цей процес забезпечить оптимальну роботу вашої пральної машини.

Верх поличок кухонних шаф

Верхи поличок кухонних шаф часто залишаються неприбрані, але вони також накопичують пил. Щоб очистити їх, використовуйте паперовий рушник, замочений в оцті, щоб легко видалити накопичений роками бруд та забезпечити чистоту у вашій кухні.

Пульти

Пульт – це ще одне місце, яке часто залишається неприбране, але він може бути джерелом багатьох мікробів. Щоб очистити його, використовуйте тканину з мікрофібри, замочену в оцеті, щоб видалити мікроби. Потім пройдіться зубною щіткою, щоб очистити важкодоступні місця між кнопками.

Посудомийні машини

Фільтр у посудомийних машинах також потребує регулярного прибирання, щоб забезпечити оптимальну роботу пристрою. Для цього викрутіть фільтр, покладіть його в ємність з оцетом та содою і залиште на п'ять хвилин. Після цього протріть його сухим паперовим рушником та вставте назад до посудомийної машини.

Світильники

Світильники можуть бути джерелом накопичення пилу та бруду. Щоб очистити їх покладіть на них паперовий рушник, збризніть оцтом і протріть. Повторіть процес із внутрішньої сторони світильника. Це допоможе забезпечити чистоту та гігієну у вашій кімнаті.

Вентиляційні решітки, фільтри у пральних машинах, верхи поличок кухонних шаф, пульти, фільтри у посудомийних машинах та світильники – це всі місця, які часто не отримують належної уваги при прибиранні. Щоб забезпечити чистоту та гігієну вашого житла, важливо включити їх до свого регулярного розкладу прибирання. Це допоможе не лише підтримувати чистоту у вашому середовищі, але й забезпечить здорове та безпечне життя для вас та вашої родини.

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