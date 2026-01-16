Зачекайте до весни: 7 рослин, які ніколи не слід обрізати в січні

Бузок під снігом / © Associated Press

Реклама

Січень — класичний місяць обрізки. Свята минули, і весна, хоча вона може бути ще не за горами, вже маячить у вашій свідомості. Сад перебуває в стані спокою, і всі ваші рослини потребують гарної обрізки.

Але не всім рослинам сподобається ця процедура, якщо проводити її в січні. GardeningKnowHow назвав рослини, яким це точно не піде на користь.

Одним з основ обрізки є вибір часу. Тож, хоча обрізка рослин у січні є важливою частиною відновлення саду, деякі рослини можуть серйозно постраждати від січневої обрізки. Зимовий опік є серйозною загрозою, і обрізка деяких рослин позбавляє життєво важливої ​​ізоляції, яка захищає їх.

Реклама

Хвороби — ще один фактор. Деякі грибкові спори із задоволенням поширюються під час періодичних січневих теплих періодів. А дерево чи чагарник, що перебуває в стані спокою, не можуть швидко загоїтися після обрізки, що залишає відкриті рани в корі, на які ці спори можуть потрапити.

Справа не тільки в здоров’ї рослини. Багато рослин, які цвітуть навесні (а деякі, що цвітуть влітку), закладають квіткові бруньки попереднього року на старих пагонах. Кожна гілка, яку ви обрізаєте в січні, обрізає потенційні квіти. Це може не зашкодити рослині, але зробить цьогорічне цвітіння набагато тьмянішим.

Ось список із семи рослин, які ніколи не слід обрізати в січні.

Форзиція

Форзиція / © Associated Press

Форзиція (Forsythia spp.) — одна з перших квітучих рослин навесні. Насправді, ці кущі настільки готові до цвітіння, що часто випереджають його, розкриваючи свої квіти задовго до весни під час незвично теплого періоду.

Реклама

Тож не дивно, що квіткові бруньки форзицій закладаються задовго до весни. Насправді вони закладають їх влітку попереднього вегетаційного періоду. Тож кожен зріз, який ви зробите в січні, обріже майбутні квіти.

Залиште свою форзицію в спокої поки що та будьте готові обрізати її навесні, одразу після того, як вона закінчить цвісти.

Бузок

Бузок / © Associated Press

Хоча бузок (Syringa vulgaris) цвіте трохи пізніше, він знаходиться в такій самій ситуації, як і форзиції. Бруньки наступного року вони розвивають влітку, невдовзі після цвітіння. Якщо ви обріжете їх ще в січні, то будете мати рік без квітів.

Обрізайте бузок наприкінці весни або на початку літа, одразу після цвітіння, але до того, як зав’яжуться нові бруньки.

Реклама

Рододендрон

Рододендрон / © Credits

Більшість рододендронів (Rhododenron spp.) є вічнозеленими рослинами, тому ви можете побачити їхнє листя, що виділяється на тлі снігу, і відчути натхнення трохи їх підрізати. Не піддавайтеся спокусі! Ще один ранньовесняний цвіт, рододендрони закладають квіткові бруньки влітку перед цим. Якщо ви обрізаєте їх взимку, ви підписуєтеся на дуже тьмяний сезон.

Обрізайте рододендрони навесні, після того, як усі квіти відцвіли.

Гортензія крупнолистна

Гортензія / © ТСН

Гортензії відомі своєю складністю в обрізці, оскільки існує так багато різних сортів, які мають різні схеми цвітіння. Деякі цвітуть на старій деревині, деякі — на новій, а деякі — на обох. Гортензії крупнолистні (Hydrangea macrophylla) — це квітучі рослини на старій деревині. Це означає, що їхні бруньки розвиваються наприкінці літа або на початку осені та зимують на рослині. Обрізайте їх будь-коли взимку, і ви обріжете потенційні квіти.

Найкращий час для обрізки гортензій крупнолистих — літо, одразу після того, як квіти відцвіли.

Реклама

Лаванда

Лаванда / © Associated Press

З усіх рослин у цьому списку лаванда, мабуть, найчутливіша. Це рослина середземноморського походження, яка звикла до сухого ґрунту та теплого сонця. Це означає, що вона особливо ризикує під час холодної, темної зими — єдиний шанс на виживання — це глибокий, безтурботний стан спокою. А що може бути більш тривожним, ніж обрізка?

Обрізка лаванди в січні піддає внутрішні, захищені частини рослини впливу сильного холоду та вітру. Волога в деревних стеблах, ймовірно, замерзне, розтріскуючи кору та пропускаючи ще більше холоду.

Зачекайте до літа, коли ваша лаванда закінчить цвісти. Тоді ви зможете рясно її обрізати.

Самшит

Самшит

Самшит (Buxus sempervirens) — ще одна рослина, яка дуже схильна до зимових пошкоджень. Ви коли-небудь бачили самшит з коричневим листям, цілі ділянки куща стали хрусткими та сумними? Це може бути спричинено низкою проблем, але однією з головних є зимовий опік. Як і у випадку з лавандою, видалення гілок порушує природну ізоляцію рослини, пропускаючи холод як у центр куща, так і під його кору.

Реклама

Обрізайте самшит ранньою весною, як тільки починають з’являтися нові стебла. Це сприятиме здоровішому, густішому зростанню.

Персики

Персик / © Associated Press

Персикові дерева (Prunus persica) ніколи не слід обрізати в січні. Насправді, більшість кісточкових дерев, включаючи сливи, абрикоси та вишні, слід залишити в спокої!

Це значною мірою пов’язано з поширеністю хвороби сріблястого листя — грибкової інфекції, яка поширюється повітряно-крапельним шляхом через спори, які найбільш активні у вологі, холодні місяці середини зими. Коли ви робите зріз у січні, дерево перебуває в стані спокою і не здатне виробляти захисну калюсну тканину, необхідну для закриття рани.

Обрізайте персикові дерева наприкінці зими або на початку весни, коли протягом кількох днів не прогнозується дощу. Це має дати дереву час загоїтися після будь-яких зрізів, перш ніж вологе поширить хворобу.

Реклама

Чи завжди прийнятна січнева обрізка

Завжди є виняток із правила, чи не так? У цьому випадку насправді є три загальноприйняті винятки. Це 3 типи гілок — мертві, пошкоджені та хворі. Якщо частини ваших рослин підпадають під будь-яку з цих категорій, можливо, їх можна обрізати, навіть у розпал зими.

Але перш ніж почати обрізку, запитайте себе, чому ви зазвичай уникаєте обрізки цієї рослини. Якщо це для збереження вже зав’язаних квіткових бруньок (скажімо, на рододендроні чи азалії), то вирізання мертвих гілок не завдасть такої великої шкоди. Якщо це, скажімо, самшит, то видалення мертвого або пошкодженого листя піддасть більшу частину чагарнику впливу стихій і може фактично призвести до більшої шкоди. Просто використовуйте свій здоровий глузд.