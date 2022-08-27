Захист домашніх тварин від радіоактивного зараження

Через окупацію сьогодні вірогідність аварії на ЗАЕС як ніколи висока. Важливо не панікувати, а вивчити головні правила безпеки, щоб бути готовими до будь-якого розвитку подій і захистити не лише себе, але і чотирилапих, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Під час радіоактивного зараження відбувається викид радіоактивного йоду, що руйнує щитоподібну залозу, тому важливо захистити цей орган. Для цього потрібні йодовмісні препарати, які слід прийняти всередину за реальної загрози: за 30 хвилин до або в перші хвилини (максимум до 2 годин) після аварії.

Калію йодид - діюча речовина більшості препаратів. Для тварин, особливо для кішок, вона є досить небезпечною, ніж для людей.

У тварин препарат може спричинити побічні ефекти:

сльозотечу та виділення з носа

кашель

блювоту

діарею

відсутність апетиту

тремор м‘язів та судоми

кардіоміопатію тощо

Через це давати тваринам препарати йоду слід дуже обережно і суворо дотримуватись дозування. Краще надати перевагу таблеткам

Таблетки калію йодиду (200 мг):

кішкам і собакам вагою до 10 кг - 50 мг (1/4 таблетки)

собакам вагою 10-30 кг - до 85 мг (1/4+1/8 таблетки)

собакам вагою більше 30 кг - до 125 мг (1/2+1/8 таблетки)

5% розчин йоду (розчинити у склянці води):

кішкам і собакам вагою до 10 кг - 1 мл (20 крапель)

собакам вагою 10-30 кг - 1,5 мл (30 крапель)

собакам вагою більше 30 кг - 2 мл (40 крапель)

Однак ворто пам'ятати, що це - спеціальні профілактичні дози, які перевищують добову потребу організму тварини в рази. Тому дати препарат можна лише 1 раз за реальної загрози радіоактивного зараження. За ознак інтоксикації негайно зверніться до клініки.

Читайте також: