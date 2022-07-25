Захист від грабіжників та маскування недоліків: які рослини посадити вздовж паркану і біля стіни

Що посадити біля паркану, щоб швидко досягти ефекту зеленої стіни та трохи убезпечити себе від непроханих гостей. Спробуйте один із трьох варіантів.

Видання Еxpress поділилося ідеями експерта з садівництва Девіда Домоні, який показав глядачам програми ITV This Morning свою добірку рослин та ліан, які плетуться та які зараз особливо популярні. Телеведучий вважає, що з їхньою допомогою можна замаскувати деякі недосконалості саду, наприклад, не дуже гарний паркан або стіну, яка потребує фарбування, невеликий сарай або сміттєві баки.

Девід назвав рослини, які добре плетуться по стіні і, водночас, можуть відігравати роль "плінтуса" під деревами. На думку садівника, рослини, які плетуться, та ґрунтопокривні рослини — це прикраса стін та землі, як килим та шпалери для вашої квартири.

Дівочий виноград

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Ця рослина використовує комбінацію пагонів та вусиків, щоб рости вгору. Листя дівочого винограду стають яскраво-червоними восени. Рослина дуже швидко росте і майже не боїться хвороб та шкідників. Але будьте обережні, іноді вона стає дуже агресивною: її стає важко позбутися або хоча б призупинити зростання і захоплення площі ваших стін.

Вогняний шип

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Цей колючий терен може вирощуватися, як живоплот, але водночас він чудово росте як ліана вздовж стін і досягає 4-6 метрів заввишки. Це дуже практичний варіант, тому що його також можна використовувати як засіб захисту від грабіжників, якщо вирощувати під вікнами.

Терен цвіте гарними білими суцвіттями, які потім перетворюються на китиці яскраво-червоних ягід, що приваблюють птахів.

Троянди

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Експерт із садівництва вважає, що троянди є прекрасними альпіністами, якщо йдеться про сорти, що плетуться. Сучасні садівники вирощують сорти, які цвітуть все літо до пізньої осені. Крім того, якщо вибрати колючий різновид, то, повірте, грабіжників можна не боятися.

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