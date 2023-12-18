Замість ялинки: три кімнатні рослини, які прикрасять будинок до свят та створять новорічний настрій

Є багато причин, щоб відмовитися від ялинки на новорічні та різдвяні свята. Хтось не може вирішити, яка ялинка екологічніша: справжня чи штучна — і вирішує не купувати жодну, хтось побоюється, що його коти, собаки, маленькі діти чи нетверезі гості впустять ялинку та розіб'ють іграшки, а деякі просто не хочуть витрачати багато часу. та грошей на встановлення та демонтаж.

У такому разі конатні рослини можуть стати ідеальною альтернативою. Крім того, їх можна дарувати як різдвяний або новорічний подарунок, незалежно від досвіду садівництва людини.

Девід Домоні, знаменитий британський садівник, поділився з Еxpress.co.uk найкращими кімнатними рослинами, які можна купити, щоб відсвяткувати Різдво та Новий рік.

Різдвяний кактус

Різдвяний кактус / Фото: Credits

Різдвяний кактус, також відомий як шлюмбергер, — невелика рослина з рожевими або червоними квітками, популярна в цей час року, оскільки цвіте від кінця листопада до кінця січня, що робить його ідеальною рослиною для новорічних свят. Ця рослина чудова тим, що вона невибаглива і за правильного догляду буде з вами багато років і допоможе прикрасити не одне Різдво.

Різдвяний кактус любить вологість і ідеально підходить для розміщення у ванній або на кухні, щоб уникнути вогкості та появи цвілі, яка може виникнути в цю пору року.

У дикій природі вони, як правило, ростуть у тропічних лісах, тому їх краще розміщувати далеко від прямих сонячних променів і регулярно обприскувати водою. Змусити їх цвісти щороку легко, якщо ви дасте їм два періоди відпочинку. Один раз одразу після цвітіння, інший восени. Просто перемістіть їх до прохолодної кімнати і нечасто поливайте протягом декількох тижнів.

Пуансетія

Різдвяна зірка пуансеттія / Фото: Credits

Пуансетія відома як найріздвяніша квітка, оскільки її яскраво-червоне листя розпускається, коли денне світло зменшується, що зазвичай відбувається в грудні. Запитайте когось, яка рослина найкраще символізує Різдво, і відповіддю зазвичай буде "Пуансетія".

За можливості вони віддають перевагу спекотному і вологому клімату, тому їх краще тримати подалі від холодних вікон або місць, куди може проникнути протяг. Найважливіша порада щодо догляду за пуансетією — підтримувати постійну середню температуру, тобто тримати її далеко від прямих сонячних променів, але стежити за тим, щоб вона отримувала багато води.

Не купуйте квіти з зів'ялим листям, оскільки це зазвичай означає, що вони зберігалися в занадто холодних умовах, що може їх пошкодити. Регулярно обприскуйте листя, оскільки пуансетія любить вологе середовище, і це допоможе їй довше зберігати червоний колір листя.

З настанням Нового року почніть підгодовувати рослину раз на місяць добривом з високим вмістом калію. У квітні обріжте рослину приблизно до 10 см у висоту і тримайте в прохолодному приміщенні за температури близько 15 ° C, далеко від прямих сонячних променів.

Амариліс

Амарілліс

Амариліс, також відомий як гіпеаструм, є ідеальним подарунком на свято завдяки своєму яскравому рожевому або червоному забарвленню, на якому зазвичай є красивий білий візерунок. Відомо, що ця квітка цвіте від кінця грудня до кінця червня протягом семи-десяти тижнів за один раз.

Щоб вони зацвіла до Різдва, амариліс необхідно посадити в горщик у жовтні, а якщо його посадити зараз, він почне цвісти ранньою весною.

Цю кімнатну рослину слід помістити в теплу частину будинку під непрямим сонячним світлом, доки не з'являться сходи, а потім помістити до прохолоднішої кімнати і регулярно поливати. Корисно регулярно повертати горщик, оскільки це допоможе квітконосу не нахилятися до світла.

Коли квітка розпускається, щотижня підживлюйте рослину добривом із високим вмістом калію. Продовжуйте регулярно поливати цибулину, поки листя не почне відмирати. Це важливо, якщо ви хочете, щоб вона знову зацвіла. На цьому етапі цибулина накопичуватиме запаси їжі для цвітіння наступного року. Припиніть підгодовувати і поливати, коли листя почне в'янути і жовтіти. Потім залиште цибулину у контейнері у цьому стані спокою. Помістіть її до прохолодного та сухого місця до осені, коли ви знову зможете поливати цибулину.

Читайте також: