Замковий інтерʼєр: чому саме цей стиль набуває популярності цього року

Замковий інтерʼєр / © Credits

Ідея оточити себе масивними меблями, важкими тканинами та міцними матеріалами виникає не з ностальгії, а з потреби відчути захист, стабільність і глибину у власному просторі, про це розповіло видання PureWow. У світі, де алгоритми визначають наш ритм життя, а щоденні оновлення систем підганяють нас до чергового «покращення», замковий стиль повертає нас до витоків, до речей, які створюються надовго.

Замковий інтерʼєр (англ. «Castlecore») — це стиль, натхненний середньовічною архітектурою та естетикою, але з сучасним акцентом. Це суміш готичної романтики та модерну, де темне дерево поєднується з чистими лініями, а масивні форми з продуманим мінімалізмом.

Серед характерних елементів:

товсті кам’яні чи дерев’яні столи;

ковані люстри, світильники у стилі факелів;

оксамитові чи важкі лляні портьєри;

старовинні шафи, креденси та різьблені буфети;

гобелени, килими, фрески, об’ємні шпалери з історичними візерунками;

арки, масивні двері, декоративні колони, ліпнина.

Це антипод мінімалізму, до якого ми звикли за останні роки. Якщо «скандинавський стиль» та «еколофт» прагнули до простоти та легкості, то замковий інтер’єр, це про глибину та емоційне укорінення.

Чому цей стиль набуває популярності саме зараз

У сучасному світі ми постійно стикаємось із нестабільністю: війни, зміна клімату, економічна турбулентність, перевантаження інформацією. Відчуття контролю та безпеки втрачається. Саме тому багато людей на підсвідомому рівні тягнуться до дизайну, який символізує надійність і сталість.

Символічний захист — товсті штори, кам’яні стіни, глибокі кольори створюють відчуття укриття.

Опір трендам, які швидко минають — якщо філософія IKEA заснована на доступності та швидкому споживанні, то «Castlecore» — це повага до речей, зроблених руками та з душею.

Бажання повільного життя — замість пластика та одноразовості — дерево, метал, натуральні тканини, створені на роки.

Романтична естетика — гобелени, старовинні картини, свічки, масивні меблі, які нагадують інтер’єри замків, монастирів або давніх бібліотек.

Все більше іменитих дизайнерів, як-от Athena Calderone чи Kelly Wearstler, також відмовляються від світлих інтер’єрів на користь темного каменю, оксидованої бронзи, монументальних форм і фактурних тканин.

Деякі простори, оформлені у цьому стилі, нагадують старовинні бібліотеки чи навіть клуатри середньовічних монастирів, де панує тиша, спокій та відчуття, що все у цьому домі має історію та значення.

Як впровадити замковий стиль у власному інтер’єрі

Вам необов’язково перетворювати квартиру на фортецю, іноді достатньо декількох акцентів, щоб створити потрібний настрій:

Замість сучасного торшера поставте ковану лампу чи свічник.

Поставте масивну дерев’яну скриню чи комод з різьбленням.

Оберіть темну палітру: бордо, темно-зелений, глибокий синій, сірий, чорний.

Використовуйте важкі тканини: оксамит, гобелен, натуральний льон.

Прикрасьте стіни картинами у позолочених рамах або декоративними панелями.

Додайте старовинні дзеркала, декоративні вази, ліхтарі.

Castlecore — це не просто декоративний стиль. Це філософія повільного, обдуманого життя, в якому простір перетворюється на затишну твердиню, вільну від галасу зовнішнього світу.

Замковий стиль з українським настроєм

Попри свою середньовічну естетику, замковий стиль цілком гармонійно поєднується з українськими традиційними інтер’єрами. Стара дерев’яна скриня з бабусиного села, вишиті серветки, різьблені шафи та дубові столи, усе це елементи, які легко інтегруються у цей стиль, додають йому національного колориту та глибини.

Castlecore — це не просто модний напрям у дизайні, це емоційна потреба. У часи нестабільності нам хочеться жити у домі, який заземлює, захищає та нагадує, що справжнє не у глянці чи новинній стрічці, а у теплі натуральних матеріалів, у меблях, які передаються з покоління у покоління, у красі, яка живе довше за моду.