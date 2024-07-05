Заощаджуйте на електроенергії та ремонті: як виправити 3 помилки у використанні побутової техніки

Для користування холодильником необов'язково мати докторський ступінь, але є кілька досить поширених помилок, про які більшість з нас навіть не підозрює. Настав час відмовитися від шкідливих звичок, щоб ваша побутова техніка служила довше та працювала ефективніше.

Побутова техніка найчастіше надзвичайно проста у використанні, проте іноді, навіть не усвідомлюючи цього, ми можемо завдати їй серйозної шкоди.

Помилки під час експлуатації, що повторюються з часом, можуть призвести до значних рахунків за ремонт і навіть до необхідності заміни. Woman&Home назвав три найпоширеніші з них.

Заповнення холодильника

Крім знання того, як чистити холодильник, вам дійсно не потрібно мати жодних спеціальних знань для його використання. Однак, як правило, ми неправильно заповнюємо холодильники, і це може дорого нам коштувати.

Гарне правило – підтримувати завантаження холодильника приблизно на 75 відсотків. Коли ви перевантажуєте його, це може заважати циркуляції повітря та утруднити регулювання внутрішньої температури.

Це змушує прилад працювати важче і створює велике навантаження на змійовики компресора та конденсатора, що з часом призведе до серйозних пошкоджень.

Прання рушників та постільної білизни разом

3 помилки у використанні побутової техніки / Фото: Credits

Спосіб, яким ви перете постільну білизну, може бути зовсім неправильним. Спроба заощадити гроші, поєднуючи її з рушниками в одному завантаженні, може здатися гарною ідеєю, але в довгостроковій перспективі це може коштувати вам витрат на ремонт пральної машинки. Крім того, це не допоможе вам пом'якшити рушники.

Щойно під час прання додається вода, вага цих речей значно збільшується, а це означає, що ви, ймовірно, перевищуєте рекомендовану межу ваги вашої машини. Занадто важкі навантаження з часом можуть пошкодити підшипники та вал барабана.

Рушники, простирадла та підковдри під час прання разом утворюють єдину кульку, яка у процесі може підстрибувати. Це, зі свого боку, призведе до пошкодження барабана та внутрішніх частин машини.

Зачинені дверцята посудомийної машини

3 помилки у використанні побутової техніки / Фото: Credits

Враховуючи всі поширені помилки експлуатації посудомийної машини, яких ви можете припуститися, це може бути одна з найвиправніших. Але якщо ви її не виправите, вам доведеться мити посуд частіше, ніж хотілося б.

Будь-який прилад із гумовими деталями, наприклад ущільнювачами дверей, в якому використовується мило і вода, схильний до утворення цвілі. Посудомийні машини особливо схильні до ризику утворення цвілі, яку важко видалити.

Цвіль не тільки змусить машину мати брудний вигляд, а це і вкрай негігієнічно. Після закінчення циклу миття потрібно злегка відкрити дверцята, щоб все тепле повітря вийшло. Це запобігає утворенню плісняви і допоможе вмісту швидше висохнути.

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