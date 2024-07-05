Заощаджуйте на електроенергії та ремонті: як виправити 3 помилки у використанні побутової техніки

Для користування холодильником необов'язково мати докторський ступінь, але є кілька досить поширених помилок, про які більшість з нас навіть не підозрює. Настав час відмовитися від шкідливих звичок, щоб ваша побутова техніка служила довше та працювала ефективніше.
Побутова техніка найчастіше надзвичайно проста у використанні, проте іноді, навіть не усвідомлюючи цього, ми можемо завдати їй серйозної шкоди.
Помилки під час експлуатації, що повторюються з часом, можуть призвести до значних рахунків за ремонт і навіть до необхідності заміни. Woman&Home назвав три найпоширеніші з них.
Заповнення холодильника
Крім знання того, як чистити холодильник, вам дійсно не потрібно мати жодних спеціальних знань для його використання. Однак, як правило, ми неправильно заповнюємо холодильники, і це може дорого нам коштувати.
Гарне правило – підтримувати завантаження холодильника приблизно на 75 відсотків. Коли ви перевантажуєте його, це може заважати циркуляції повітря та утруднити регулювання внутрішньої температури.
Це змушує прилад працювати важче і створює велике навантаження на змійовики компресора та конденсатора, що з часом призведе до серйозних пошкоджень.
Прання рушників та постільної білизни разом
Спосіб, яким ви перете постільну білизну, може бути зовсім неправильним. Спроба заощадити гроші, поєднуючи її з рушниками в одному завантаженні, може здатися гарною ідеєю, але в довгостроковій перспективі це може коштувати вам витрат на ремонт пральної машинки. Крім того, це не допоможе вам пом'якшити рушники.
Щойно під час прання додається вода, вага цих речей значно збільшується, а це означає, що ви, ймовірно, перевищуєте рекомендовану межу ваги вашої машини. Занадто важкі навантаження з часом можуть пошкодити підшипники та вал барабана.
Рушники, простирадла та підковдри під час прання разом утворюють єдину кульку, яка у процесі може підстрибувати. Це, зі свого боку, призведе до пошкодження барабана та внутрішніх частин машини.
Зачинені дверцята посудомийної машини
Враховуючи всі поширені помилки експлуатації посудомийної машини, яких ви можете припуститися, це може бути одна з найвиправніших. Але якщо ви її не виправите, вам доведеться мити посуд частіше, ніж хотілося б.
Будь-який прилад із гумовими деталями, наприклад ущільнювачами дверей, в якому використовується мило і вода, схильний до утворення цвілі. Посудомийні машини особливо схильні до ризику утворення цвілі, яку важко видалити.
Цвіль не тільки змусить машину мати брудний вигляд, а це і вкрай негігієнічно. Після закінчення циклу миття потрібно злегка відкрити дверцята, щоб все тепле повітря вийшло. Це запобігає утворенню плісняви і допоможе вмісту швидше висохнути.
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