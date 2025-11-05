Заощадите гроші на ремонті: 7 речей, які кожен домовласник повинен перевірити перед морозами

Бурульки над вікном / © Associated Press

Реклама

Зима, яка приносить з собою сніг і морози, може стати важким випробуванням для власників приватних будинків. Тому дуже важливо провести підготовку до ходного сезону вже зараз.

Тhe Spruce поговорили з підрядниками та експертами з зовнішнього вигляду будинків, щоб дізнатися про необхідне обслуговування будинку перед першими заморозками.

Огляд та ремонт даху

Ваш дах має бути в хорошому стані до перших заморозків. Оскільки дах захищає все, що перебуває під ним, його слід перевірити першою ділянкою.

Реклама

Зателефонуйте фахівцю для проведення огляду даху та перевірки, чи нема пошкоджень. Фахівці перевірять наявність таких речей, як скручування або викривлення черепиці. Вони виявлять будь-які проблеми на даху та простежать причину їх появи.

Фахівці оглянуть покрівельну систему загалом. Правильна система даху повинна включати екрани від льоду та води, краї для крапель, вентиляційні отвори для гребенів та впускних отворів, а також повітропроникний пароізоляційний матеріал.

Підготовка вікон та дверей до зими

Підготовка вікон та дверей до зими — це важливе завдання з обслуговування будинку, на якому слід наголосити перед першими заморозками.

Закрийте протяги, перш ніж настане холодна погода. Щілини, які природним чином виникають навколо вікон та дверей, це можливості для просочування вітру, холоду та вологи.

Реклама

Додайте герметик, щоб герметизувати щілини навколо вікон та дверей, щоб унеможливити потрапляння холодного повітря всередину та вихід теплого. Теплові штори або товсті оксамитові штори чудово допомагають підтримувати тепло в будинку.

Герметизація повітряних протікань

Перед першими заморозками герметизуйте будь-які повітряні протікання навколо вікон та дверей. Навіть невеликі щілини можуть пропускати холодні протяги, що змушує вашу систему опалення працювати більше, ніж потрібно.

Знайдіть протікання повітря, пройшовшись по будинку та намацуючи прохолодне повітря біля вікон, дверей, розеток та вентиляційних отворів.

Усуньте протяги за допомогою ущільнювача, герметика або пінопластової стрічки. Герметизація будинку — це простий саморобний спосіб зберегти тепло, зменшити витрати енергії та створити комфортні умови в кімнатах.

Реклама

Очищення водостічних жолобів

Очистіть водостічні жолоби, щоб переконатися, що вони в ідеальному робочому стані до майбутніх заморозків.

Засмічені, пошкоджені або несправні водостічні жолоби можуть призвести до накопичення води на даху або на землі, що серйозно пошкодить дах та фундамент будинку.

Якщо у вас є водостічні жолоби, закатайте рукави, візьміть драбину та помічника та почніть їх очищати згори донизу.

Листя або сміття слід видалити. Будьте готовими до більшої роботи, якщо у вас над дахом нависають гілки дерев. Промивайте жолоб згори донизу, доки сміття не виходитиме з водостічних труб.

Реклама

Ремонт пошкодженого сайдингу

Огляньте свій будинок з усіх боків, незалежно від типу сайдингу: штукатурка, цегла, кедр, цементна плита або вініл.

Ділянки, які тріснуті, відсутні або нещільно прилягають, важливо відремонтувати, перш ніж стане надто холодно.

Залишення будь-яких отворів підданими впливу вологи чи інших елементів може призвести до появи цвілі, грибка, пошкодження обшивки та інших проблем у вашому будинку.

Ізоляція сантехнічних ліній

Замерзлі труби можуть призвести до дорогого ремонту, особливо в неопалюваних приміщеннях, таких як підвали або гаражі. Тому перед першими заморозками ізолюйте відкриті сантехнічні труби.

Реклама

Оберніть відкриті труби пінопластовими ізоляційними рукавами або термострічкою, перш ніж температура знизиться. Зверніть особливу увагу на труби вздовж зовнішніх стін або поблизу місць, де протяги.

Якщо ви плануєте бути відсутніми під час холодів, перекрийте головне водопостачання та злийте воду з водопроводів.

Перевірте утеплення горища

Переконайтеся, що у вас є належна ізоляція на горищі та що вона в гарному стані. Це покращить потік повітря по всьому будинку та запобіжить виходу теплого повітря з приміщення назовні.

Належна ізоляція горища важлива не лише для температури всередин. Коли сніг лежить на даху, може спостерігатися періодичне танення та повторне замерзання. Якщо цей лід утворюється вздовж краю даху, він створює крижану дамбу, яка блокує стікання талого снігу, що призводить до внутрішніх протікань.

Реклама

Належна ізоляція горища та додавання вентиляційних отворів на дах можуть запобігти утворенню цих крижаних дамб.