Запашний горошок: секрети розкішного цвітіння від садівниці / © Credits

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Садівниця Visakha Mao поділилася перевіреним лайфгаком: прищипування верхівки молодої розсади стимулює активне гілкування рослини. Іншими словами, ви допомагаєте їй розвивати більше бічних пагонів, які згодом дадуть більше квіткових стебел. А це — пишніше, довше та ароматніше цвітіння.

Коли прищипувати:

Коли розсада має три-чотири пари справжніх листків.

Найкраще робити це зранку чи ввечері, щоб уникнути стресу від денного сонця.

Як прищипувати

Використовуйте чисті садові ножиці чи просто пальцями злегка прищипніть точку росту (верхівку).

Приберіть лише наймолодший центральний пагін — решта рослини продовжить рости та утворювати кущисту форму. У результаті матимете міцнішу лозу, краще повітряне провітрювання, більше бутонів — і сад, який пахне, мов парфумерний бутик.

Як виростити декоративний запашний горошок

Коли сіяти:

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Найкращий період для посіву — з жовтня по січень.

Ви можете вирощувати його як у відкритому ґрунті, так і у контейнерах або горщиках на балконі.

Підготовка насіння:

Запашний горошок має товсту оболонку, тому перед садінням замочіть насіння на ніч у теплій воді — це значно прискорить проростання.

Умови вирощування:

Обирайте сонячне місце з добре дренованим ґрунтом.

Запашний горошок полюбляє прохолоду, тому найкраще росте навесні чи на початку літа. Він не витримує спеки, тож у серпні зазвичай відмирає.

Підтримка росту:

Розмістіть опори чи сітку, бо запашний горошок — це витка рослина.

Регулярно поливайте, але не заливайте: застій води — головний ворог квітучих культур.

Декоративний горошок не для їжі

Запашний горошок («Lathyrus odoratus») — отруйний. Його стебла, листя та насіння не можна вживати в їжу, особливо дітям або тваринам. Це слід чітко розрізняти від їстівного горошку («Pisum sativum») — наприклад цукрового, які ми звикли бачити на грядках або на ринку. Запам’ятайте, декоративний — для краси, а їстівний — для салатів.

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Маленькі секрети великого цвітіння

Збирайте квіти регулярно — це стимулює рослину утворювати нові бутони.

Не допускайте утворення стручків — вони «крадуть» енергію у рослини.

Додавайте до ґрунту компост або рідке органічне добриво кожні 2 тижні під час активного росту.

У спекотні дні притіняйте чи поливайте рано-вранці та ввечері.

Ідеї для саду та балкона

Запашний горошок ідеально підходить для створення:

ароматних живоплотів уздовж парканів;

вертикальних квіткових композицій на арках і перголах;

букетів із садовим шармом — квіти чудово стоять у воді до 5 днів.

Запашний горошок — квітка, яка винагороджує турботу надзвичайною красою та ароматом. З невеликими зусиллями ви отримаєте не лише розкішний квітник, а й море задоволення. А його легкий, солодкий аромат назавжди поселиться у вашому садовому серці.