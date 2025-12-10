Запасний ключ від дому: де його не варто ховати / © Credits

Видання Martha Stewart склало список місць, які ніколи не варто обирати для зберігання запасного ключа, а також розповіло про кілька цікавих ідей для надійнішого сховку.

На дверній коробці чи під віконною рамою. Думаєте, що ключ високо та його не помітно, а насправді це широко відомий трюк і будь-хто на рівні землі зможе його легко дістати.

Під квітковим горщиком або садовою прикрасою. Такі місця — класика, але саме це робить їх очевидними для крадіїв. Всі знають, перше, що перевіряють біля входу, — це горщики, статуетки та світильники.

Під фальшивим каменем. Раніше це було хитрим ходом, але сьогодні такі камені легко впізнати. Вони не маскуються так природно, як хотілося б.

У поштовій скриньці. Зручно, але дуже ризиковано. Скринька доступна будь-кому, хто проходить повз. Навіть якщо ви думаєте, що вона надійно закрита — це не захист.

Під килимком на порозі. Здається очевидним, чи не так, але саме тому це найпопулярніше та водночас найнебезпечніше місце. Досвідчені зловмисники перевіряють його у першу чергу.

Головне — обирати неочікуване та непомітне місце, відоме тільки членам вашої родини.

У надійного сусіда, друга чи родича. Найбезпечніше рішення — довірити ключ людині, якій ви довіряєте. Це зручно, адже вона зможе полити квіти чи нагодувати тварин, коли ви не вдома.

У сейфі чи замку для ключів. Сучасні замки з кодом або клавіатурою — справжня знахідка. Але розміщуйте їх не біля дверей, а у непомітному місці.

Під важкими садовими меблями. Банкетка, стільці чи важкі лавки — місце надійне, бо їх важко підняти та не завжди зручно шукати під ними.

Фальшива електрична розетка. Такі розетки мають природний вигляд і ніхто не буде шукати там ключ. Це набагато безпечніше, ніж камінь або килимок.

У жолобі, водостічній трубі чи вентиляційній решітці сушильної машини. Цікаве та непомітне місце, але пам’ятайте, що треба прикріпити ключ скотчем, щоб він не загубився під час дощу чи вітру.

Під будкою собаки. Якщо у вас є пес, ховати ключ тут — подвійний захист. Собаки лякають непроханих гостей, а будка має природний вигляд.