Заповнять усі прогалини, якщо посадити їх зараз: 7 квітів, які швидко ростуть і цвітуть місяцями

Космея / © ТСН

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Весняне цвітіння давно минуло, але літні багаторічні рослини, здається, ще не повністю наздогнали сезон квітнення. Коли після того, як відцвіли цибулині квіти, на ваших клумбах зʼявляються прогалини, вам треба якомога швидше вирішити, що посадити замість них, щоб насолоджуватися яскравами кольорами до осені.

На щастя, для заповнення прогалин існують швидкорослі однорічні рослини. GardeningKnowHow назвав 7 стрімкорослих квітів, які можна посіяти або посадити вже зараз. Це не багаторічні рослини, які повільно ростуть і чекають на другий сезон. Ці типи квітів обираються за одну якість понад усе: швидкість. Ці швидкоцвітучі декоративні рослини можуть повністю зацвісти протягом 6–10 тижнів.

Застосовуючи ці швидкоцвітучі рослини для заповнення проміжків, ви можете швидко перетворити свій двір. Ці витончені квіти потребують дуже мало догляду та гарантують візуальне задоволення, яке триватиме до осені. Тож не дозволяйте спаду літа засмучувати вас. Посадіть ці швидкорослі квіти в червневий проміжок у саду та збережіть свої бордюри яскравими до осені.

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Швидкорослі квіти для заповнення червневого проміжку

Сонячні, широко відкриті простори ідеально підходять для теплолюбних однорічних рослин, але кілька стійких сортів можуть витримувати півтінь, щоб освітлити темні куточки.

Щоб ці квіткові рятівники могли подбати про себе, невелика підготовка рівня землі має велике значення. Вам потрібен пухкий, привітний ґрунт, де коріння може миттєво закріпитися. Перед посадкою видаліть бур’яни та перевірте стан ґрунту. Там, де ваш ґрунт здається виснаженим, додайте трохи витриманого компосту. Там, де він глизуватий, додайте трохи перліту або крупного піску.

Після того, як ваш ґрунт буде підготовлено, ви можете впевнено висаджувати свої швидкорослі рослини. Протягом перших кількох тижнів регулярне глибоке замочування — єдиний справжній фактор, необхідний для того, щоб допомогти їм освоїтися в нових домівках. Як тільки вони сформують стійку, глибоку кореневу систему, вони із задоволенням покладатимуться на природні опади, щоб залишатися зволоженими.

Настурція

Настурція / © Credits

Настурції (Tropaeolum majus) є одними з найшвидших рослин, що заповнюють прогалини, якщо ви шукаєте легкий колір. Насіння, посіяне безпосередньо, швидко проростає (часто протягом 5-7 днів) і починає цвісти протягом 6-8 тижнів. Стеблові види швидко пересуваються по голій землі, красиво перекидаються по високих грядках і контейнерах. Сійте поруч з бурачником або кучерявою квасолею на сонячних грядках або як захисний ґрунтопокривний матеріал навколо основи вищих чагарників. Вони добре процвітають у зонах USDA 2-11, потребуючи лише сонячного місця та добре дренованого ґрунту.

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Варто знати одну річ: утримайтеся від важких добрив. Багатий ґрунт сприяє розвитку великої кількості пишного зеленого листя на цих рослинах, тоді як бідні умови спонукають їх до безперервного цвітіння.

Цинія

Цинія / © Associated Press

Хоча масивні виставкові цинії (Z. elegans) потребують більш тривалого періоду вирощування, компактні та карликові сорти призначені для швидкого розповсюдження. Ці шанувальники сонця є одними з найбільш стійких до жари та посухи літніх однорічних рослин, які вибухають сліпучим калейдоскопом кольорів через 8 тижнів після посіву. Чудово процвітають на повному сонці в зонах 2-11, вони мають чудовий вигляд посередині бордюру або скупчені у великих кашпо для патіо. Вони люблять родючий, але добре дренований ґрунт, вимагають дуже мало уваги, як тільки їхнє коріння закріпиться в теплій літній землі.

Тримайте цих красунь на достатній відстані одна від одної, щоб забезпечити хорошу циркуляцію повітря та запобігти борошнистій росі у вологий літній період. Щоб забезпечити постійне постачання свіжих бутонів, кожні два тижні підживлюйте їх поживним калійним добривом. Цей приплив поживних речовин забезпечить безперервний колір та густоту квітів до перших заморозків.

Космея

Космея / © ТСН

Космея (C. bipinnatus) росте надзвичайно швидко і може вирости до 1,2 м за лічені два місяці. Перисте листя одразу розширюється, заповнює незручні прогалини в задній частині бордюрів, перш ніж з’являться квіти, схожі на ромашки, створюють візуальну динаміку до осені. Космея чудово росте в зонах 2-11, йому потрібно лише 6 годин сонця, щоб запобігти ослабленню високих стебел. Вона чудово працює в команді, якщо її пересаджувати з декоративними травами або використовувати для пом’якшення голого паркану чи шпалери.

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Секрет полягає в тому, щоб підтримувати ґрунт бідним. Надмірне підживлення створює слабкі стебла без квітів. Оскільки він спочатку віддає перевагу легкому піщаному кореневому середовищу, додайте трохи крупного піску. Це забезпечує швидкий дренаж, дозволяє космеї створити глибоку кореневу систему, щоб вона цвіла білими, рожевими та карміновими квітами аж до осені.

Солодкий аліссум

Аліссум / © Credits

Солодкий аліссум (Lobularia maritima) — це найшвидший спосіб комплексно закрити проміжки квітковим килимом. Цей стійкий однорічний аліссум швидко розростається від насіння до квітки всього за 6 тижнів, сягає до 30 см завширшки, обплітає сусідні рослини щедрими, пухнастими складками медово-ароматних квітів. Це один з небагатьох видів, що заповнює прогалини та переносить легку післяобідню тінь, що робить його безцінним для складних місць під довгоногими трояндами або біля основи контейнерних дерев. Він процвітає в зонах 5-11 і є магнітом для запилювачів.

Ви можете посадити попередньо розсаджені рослини або побалувати себе поєднанням солодкого алісуму з фіолетовим та білим. Аліссум потребує дуже мало догляду, але може мати втомлений вигляд або обгорілий під час пікової спеки. Якщо ріст знижується, зріжте його висоту наполовину та злегка полийте. Він має швидко відновитися та покриє ваші доріжки свіжим, ароматним кольором протягом кількох днів. Як тільки рослини приживуться, додайте трохи мульчі.

Чорнобривці

Чорнобривці / © ТСН

Чорнобривці (Tagetes patula) максимально безпечні для швидкої трансформації. Вони доступні у вигляді готових до пересадки рослин у більшості садових центрів, і їх можна висаджувати у порожні місця, щоб усунути прогалини за один день. Ці витривалі однорічні рослини добре ростуть на повному сонці в зонах 2-11, адаптуючись до більшості ґрунтів, якщо вони не перезволожені. Окрім спалахів золота, міді та бронзи, вони випромінюють особливий аромат, який відлякує руйнівних нематод кореневих вузлів, що робить їх винятковими компаньйонами-охоронцями для городніх грядок або троянд.

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Календула

Календула / © Credits

Календула (C. officinalis) ідеально підходить для прохолодніших літніх періодів, що робить її чудовим заповнювачем прогалин подвійного призначення. Вона миттєво долає ранній літній спад і повертається до своєї краси у вересні, як тільки спека знову спаде. Посіяна зараз, вона цвіте через 7-8 тижнів у зонах 2-11. Вона віддає перевагу яскравому, сонячному місцю та процвітає в контейнерах для патіо, на бордюрах котеджів або на високих грядках з травами.

Щоб зберегти ці сонячні теплі жовті та бурштинові квіти до осені, рекомендується регулярно обрізати відцвілі головки. Достатньо лише кількох швидких обрізок кожні кілька днів. Ці рослини люблять добре дреновану землю, тому переконайтеся, що ґрунт залишається вологим, але не мокрим, щоб насолоджуватися їхніми прекрасними їстівними пелюстками аж до перших заморозків.

Мак

Каліфорнійський мак / © Credits

Каліфорнійський мак (Eschscholzia californica) — це втілення невибагливості та високої ефективності. Просто розсипте насіння по голій, розпеченій сонцем землі, злегка згрібіть його та йдіть геть. Процвітаючи в зонах 3-10, вони віддають перевагу бідним, піщаним та сухим ґрунтам, де інші рослини в’януть. Їхнє дрібно текстуроване, синьо-зелене листя забезпечує елегантний, димчастий контраст у бордюрах, а шовковисті, чашоподібні квіти широко розкриваються щоранку, святкуючи сонце.

Ці однорічні рослини потребують різкого, пустельного дренажу, тому перед посівом додайте трохи органічної суміші для кактусів та сукулентів у місце посадки, щоб забезпечити їм рідку, ультрапористу землю, яку вони так люблять. Після приживлення вони надійно самосіються, забезпечуючи вільні, спонтанні спалахи кольору рік за роком.

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