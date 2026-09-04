Заради майбутнього процвітання: 9 важливих завдань, які потрібно виконати у саду цього вересня

Осінній сад / © Credits

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Оскільки приємне тепло та довгі літні вечори вже позаду, зараз саме час підготувати наші відкриті простори до зимових місяців. Починаючи, звичайно, з найважливіших вересневих садівничих робіт.

Хоча ви, можливо, вже виконали всі свої важливі літні роботи на початку сезону, є ціла низка нових завдань, які потрібно виконати, щоб підготувати ваш сад до наступного сезону.

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Woman&Home проконсультувалися з експертами з садівництва, щоб визначити, які завдання вони рекомендують виконати цього місяця та чому вони такі важливі.

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Ось дев’ять робіт, які експерти з садівництва рекомендують вам виконати, щоб дати вашому саду найкращі шанси на успіх у новому році.

Догляд за газоном

Незалежно від того, чи знаєте ви всі помилки у догляді за газоном, яких слід уникати, чи ні, забезпечення здоров’я вашого газону як влітку, так і взимку може бути справжнім викликом. Ось чому важливо подбати про це зараз, до того, як настане складніша погода.

Вересень — найкращий місяць для посіву насіння трави. Прохолодні температури та менше екстремальних погодних умов роблять його ідеальним для приросту трави. Якщо вашому газону потрібен догляд, внесення добрив та прополки оживить його та підготує до майбутнього сезону та зими.

Регулярне скошування є важливим для догляду за газоном, навіть восени, коли коротші дні та прохолодніша температура означатимуть менш часте скошування.

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Для газонів, уражених мохом та бур’янами, важливо вирішити ці проблеми перед скарифікацією. Вересень також ідеальний час для аерації, яка передбачає створення невеликих отворів у ґрунті за допомогою садових вил, щоб забезпечити краще проникнення повітря, води та поживних речовин до коріння.

Обрізання

Є багато рослин, які ніколи не слід обрізати влітку, тому що вони отримають від цього більше користі в холодні місяці після серпня.

У вересні обріжте всі літньоцвітні багаторічні рослини, які закінчили цвісти, щоб сприяти охайності та перенаправити енергію до їхнього коріння.

Однак уникайте сильної обрізки деревних чагарників та дерев, оскільки це може стимулювати нове зростання, якене встигне загартуватися до зими.

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Подбайте про горщики

Осінь — ідеальний час, щоб розпочати прибирання, видалення засохлих квіток та мертвих або хворих гілок; це не тільки буде мати охайний вигляд у вашому саду, але й допоможе запобігти поширенню хвороб. Видалення зів’ялих квіток також стимулює рослини до продовження цвітіння, зосереджуючи свою енергію на нових цибулинах для нового сезону.

Просто переконайтеся, що ви спочатку перевірили, чи дійсно рослина, яку ви збираєтеся видалити цього потребує.

Поділ та посадка

Подібно до того, як ви берете живці кімнатної рослини, поділ рослин у вашому саду відомий як сукцесійна посадка, тобто ви отримаєте більше квітів, коли настане час.

Саме час розпочати процес поділу. Протягом вересня (і жовтня) розділіть групи багаторічних рослин у вашому саду — це чудова можливість передати рослини друзям та сусідам або розсадити рослини. Поділ багаторічних рослин (кожні 2 або 3 роки) — це чудовий спосіб допомогти рослинам залишатися здоровими, оскільки це сприяє енергійному росту.

Поділ — це не єдине, що вам слід робити зі своїми рослинами; вересень також чудовий час для посадки певних видів. Так само, як є певні овочі, які потрібно садити у вересні, є деякі квіти, які можуть рости взимку.

Почніть складати та садити нові осінньо-зимові підвісні кошики та контейнери, готові до чудового осіннього барвистого видовища. Шукайте рослини, які добре підходять для менших просторів та прохолодніших температур, такі як первоцвіти та зимові вереси.

Прополювання та прибирання

Знання того, як позбутися бур’янів, — одна з найважливіших порад щодо садівництва, щоб ваш сад виглядав якнайкраще. Якщо ви не обираєте тренд повернення дикої природи, важливо регулярно прополювати, особливо з наближенням осені.

Протягом цього місяця видаліть будь-які бур’яни зі свого саду, щоб запобігти їхньому переростанню в насіння та появі більших проблем у майбутньому. Також очистіть будь-яке опале листя та сміття, щоб запобігти зимівлі хвороб та шкідників у вашому саду та запобігти потраплянню сонячного світла.

Обхід вашого саду та його ретельне прибирання значно полегшить весняне прибирання наступного року. Це також означає прибирання будь-якого літнього декору, який ви зберегли і який може не пережити холодну погоду, що наближається.

Удобрення та мульчування

Хоча ви, можливо, вже навчилися поливати свої садові рослини, знати, коли і як їх підживлювати та удобрювати, може бути трохи складніше.

Коли ваші рослини готуються до стану спокою, їхні потреби в поживних речовинах змінюються. Підживлення рослин на початку осені допомагає їм накопичувати енергетичні резерви, які вони використовують, щоб пережити зиму та повернутися сильнішими навесні.

Однак важливо не перегодовувати рослини. Не слід підгодовувати їх у жовтні, щоб вони могли підготуватися до заморозків і розвинути певну стійкість.

Що стосується мульчування, саме час додавати шар навколо будь-яких дерев, чагарників та багаторічних грядок, щоб допомогти зберегти вологу та регулювати температуру ґрунту в холодну пору року.

Захист

З настанням осені ви можете забути про захист своїх рослин від морозу. Незалежно від того, чи використовуєте ви старі рушники у своєму саду як бар’єр від морозу, чи маєте свій власний підхід, ви захочете переконатися, що ваші найвразливіші рослини зможуть пережити холодну погоду.

Мороз може бути жорстоким для наших садів. Контейнерні рослини більш вразливі до коливань температури, ніж ті, що посаджені в ґрунт. Коли настає холодне повітря, цим рослинам може знадобитися додатковий захист.

Якщо можливо, перемістіть рослини в контейнерах у більш захищене місце — ідеально підійдуть такі місця, як теплиця або приміщення. Якщо це неможливо, такі місця, як стіна, що виходить на південь, або під навісом, допоможуть їм утримувати тепло та захистять від сильних вітрів.

Догляд за ставком

Ставки — це чудовий спосіб залучити диких тварин до вашого саду, але знання того, коли і як чистити та доглядати за ставком, надзвичайно важливо.

Видаляйте зів’яле листя та стебла рослин, які знаходяться у ставку або навколо нього, перш ніж вони повністю відімруть, оскільки це запобіжить накопиченню рослинної маси, що розкладається, у воді.

Ви також можете накрити ставок сіткою, щоб ловити опале листя, але перевірте, чи є в сітці щілини для втечі диких тварин, якщо це необхідно. Видаліть будь-які пухнастий водорості у ставку, але перш ніж повністю вийняти їх з води, його слід залишити біля ставка на кілька днів, щоб будь-які дикі тварини, що знайшли в них прихисток, могли втекти.

Прибирання теплиць

Теплиці — одна з наших улюблених ідей для котеджних садів; однак вони займають багато місця, тому, якщо ви намагаєтеся зробити свій маленький сад візуально більшим, можливо, у вас їх немає. Однак, якщо у вас є, зараз саме час приділити їм трохи уваги.

Після того, як літні культури будуть висаджені та прибрані, ви можете очистити свою теплицю, щоб підготувати її до зими. Вам також слід зняти будь-яку сітку для затінення або змити фарбу для затінення, перш ніж рівень освітлення знизиться наприкінці місяця.

Вентиляційні отвори теплиць, можливо, доведеться закривати на ніч, якщо погода прохолодніша, а вересень — ідеальний час, щоб перевірити, чи належним чином працюють обігрівачі.

Так само, як існують поширені помилки в літньому садівництві, яких слід уникати в теплі місяці, є деякі завдання, які не слід виконувати цього місяця.

Хоча обрізка листяних дерев і чагарників може бути корисною, сильна обрізка у вересні може стимулювати нові пагони, які можуть не затвердіти до зими, роблячи їх більш схильними до пошкодження від морозів.

Краще утриматися від посіву ніжних однорічних рослин у вересні, оскільки ці рослини особливо чутливі до морозів і можуть не пережити зимові умови.

Якщо ви хочете перетворити свій сад з обмеженим бюджетом і виростити рослини з насіння, вам може бути цікаво, коли найкращий час для цього. На жаль, це залежить від того, що ви сієте.

Вересень — гарний час для посіву насіння, оскільки це може дати певному насінню можливість розвинути міцну кореневу систему до настання заморозків. Ґрунт ще буде теплим після літа, але підвищена ймовірність дощу забезпечить більше вологи.

Прохолодніші нічні температури можуть сприяти приживленню насіння без проростання. Серед насіння, яке можна сіяти у вересні, є шпинат, листя салату, боби, редис та ріпа

Багато культур готові до збору врожаю у вересні, такі як цибуля, помідори, картопля та малина, що плодоносить восени. Листову зелень також можна сіяти у вересні, щоб отримати ранній весняний урожай, або ви можете сіяти швидкорослі овочі, такі як ріпа або редис.

Також рекомендується сіяти сидерати. Якщо у вас є ділянки землі, які ви плануєте залишити голими на зиму, гарною ідеєю буде посіяти на них сидерати. Це придушить бур’яни та додасть поживних речовин до ґрунту. Це виграш для всіх.

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