Заради великих і соковитих ягід: що потрібно зробити з полуницею в квітні

Квітень — це вирішальний час для ваших рослин полуниці. Саме тоді рослини прокидаються від зимового спокою та починають рости й цвісти. Після довгої холодної зими нові пагони готові пробитися з-під старої мульчі. Зараз саме час правильно доглядати за рослинами, щоб вони винагородили вас пізніше.

Як все зробити правильно, розповідає GardeningKnowHow.

Вирощування полуниці може бути таким само простим, як і залишення рослин у спокої, але якщо ви хочете сильних, здорових рослин і максимізувати свій літній урожай, зараз саме час забруднити руки. Зніміть пил з садових інструментів, можливо, одягніть легкий светр і зайдіть на грядку з полуницею, щоб виконати ці п’ять важливих завдань.

Приберіть свою грядку

Зима, зазвичай, залишає сад трохи безладним. Варто приділити трохи часу, щоб привести в порядок свою грядку з полуницею, і рослини будуть вам вдячні. Спочатку видаліть будь-яке непотрібне сміття, таке як опале листя та гілочки. Очистіть стару мульчу, яка розкладається, та видаліть будь-яке листя, що залишилося на рослинах з минулого року. Це дозволить кронам трохи подихати, щоб запобігти гниттю.

Ваше завдання з прибирання також має включати видалення будь-яких ранніх бур’янів. Бур’яни конкурують з ягідними рослинами за поживні речовини та воду. Почніть видаляти їх зараз, щоб випередити ріст, але повертайтеся до грядки протягом вегетаційного періоду, щоб продовжувати виривати будь-які бур’яни, що з’являються.

Нарешті, подумайте про видалення деяких пагонів. Зріжте старі пагони, які відволікатимуть енергію від основних рослин. Якщо ви намагаєтеся контролювати ріст вашої грядки, зараз саме час зрізати нові пагони, що прямують у напрямках, де ви не хочете, щоб рослини поширювалися. Втисніть пагони, які ви залишаєте, у ґрунт, щоб стимулювати ріст нових рослин та заповнити будь-які порожні місця.

Додайте свіжу мульчу

Після того, як ви дасте кронам ваших ягідних рослин трохи перепочити, гарною ідеєю буде додати свіжу мульчу. Мульча важлива для полуниці, оскільки вона утримує вологу в ґрунті та мінімізує ріст бур’янів. Мульча також забезпечує чисту поверхню для дозрівання ягід.

Солома — чудовий вибір для мульчування рослин полуниці, оскільки вона добре утримує вологу в ґрунті та забезпечує циркуляцію повітря, запобігаючи гниттю. Солома також дуже чиста, забезпечуючи ідеальну поверхню для дозрівання ягід. Тільки переконайтеся, що ви отримуєте солому, а не сіно, і що вона чиста та не містить насіння бур’янів.

Мульча з кори занадто важка для полуниці та не пропускає достатньо повітря.

Підживіть рослини, які постійно плодоносять

Вірите чи ні, але весняне удобрення рослин може покращити врожай пізніше, а може й не покращити. Полуниця потребує багато поживних речовин, але квітень — не час для удобрення рослин, що цвітуть у червні. Надлишок поживних речовин зараз призводить до надмірного росту листя та м’якших ягід, які легше гниють. Кінець літа або осінь — кращий час для підживлення цього виду полуниці.

Однак, якщо у вас є рослини полуниці, що плодоносять постійно або мають нейтральний день, зараз саме час удобрювати полуницю для підтримки безперервного плодоношення. Використовуйте збалансований продукт, наприклад, 10-10-10, або продукт, призначений для полуниці.

Захистіть раннє цвітіння від пізніх заморозків

Залежно від того, де ви живете та займаєтеся садівництвом, ви, ймовірно, почнете бачити квіти полуниці вже у квітні. Це захопливий перегляд майбутнього літнього врожаю, але це також потенційно небезпечний час. Заморозки зараз можуть пошкодити або повністю знищити ці ніжні квіти, запобігаючи подальшому розвитку ягід.

Слідкуйте за прогнозом погоди та за потреби захищайте квітневі квіти. Використовуйте накриття для рядів, якщо у вас багато квітів, які потрібно захистити. Якщо у вас їх лише кілька, ви можете використовувати рушники, ковдри, відра або навіть додаткову солом’яну мульчу.

Видаліть усі квіти, пошкоджені морозом, щоб рослина могла більше енергії вкладати в інші. Пошкодження від морозу легко помітити. Ви побачите чорну або темно-коричневу пляму прямо в центрі протягом дня після похолодання. Якщо пошкодження сильне, вся квітка може потемніти і навіть опасти сама.

Прищипування квітів (лише перший рік)

Це квітневе завдання з полуницею має застереження: робіть це лише в тому випадку, якщо ви щойно посадили нові рослини в землю цієї весни. Для дорослих рослин ви хочете зберегти всі квіти на місці, щоб максимізувати свій урожай. Для нових рослин прищипування деяких квіток допоможе літнім ягодам повніше розвинутися.

Слідкуйте за своїми рослинами та обривайте будь-які нові квіткові бруньки, що з’являються, протягом перших двох-трьох тижнів. Після цього дайте їм рости. Це дозволяє рослині розвинути здорове, численне листя протягом раннього періоду росту. Наявність достатньої кількості великих, здорових листків є критично важливою для того, щоб рослина мала достатньо енергії пізніше для розвитку великих і соковитих ягід.

Квітень — критичний час для літньої полуниці, тому не економте на цих завданнях. Приділіть своїм рослинам час і увагу зараз, щоб пізніше насолодитися найкращим можливим урожаєм.