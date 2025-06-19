Зараз або ніколи: 5 рослин, які завжди треба обрізати в червні

Обрізання / © Credits

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Початок літа, особливо червень, є чудовим часом, щоб обрізати рослини, які цього потребують. Ідеальний час обрізання залежить від рослини, місця розташування та клімату, але переважно час обрізати кущі, які цвітуть навесні, деякі багаторічні рослини та трави.

Що саме треба обрізати зараз, розповідає GardeningKnowHow.

Для багатьох рослин обрізання корисне, щоб проріджувати та формувати їх, контролювати їхній розмір, стимулювати цвітіння і нове зростання, а також підтримувати їх здоровими і квітучими. Важливо знати, коли робити цю процедуру, оскільки обрізання рослини в невідповідний час може призвести до стресу, пошкодження погодою, поширення хвороб або видалення квіткових бруньок.

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Обрізання у стані спокою є загальною стратегією для багатьох культур. Коли рослина перебуває у стані спокою наприкінці зими або ранньою весною, обрізання в цей час дозволяє їй використовувати свою енергію для загоєння ран і нового зростання. Деякі рослини, обрізані у вегетаційний період, відчувають стрес і спрямовують енергію на його подолання, а не на нове зростання.

З цього правила є винятки. Багато рослин можна злегка обрізати в період вегетації. Деякі навіть виграють від інтенсивнішого обрізання цієї пори року. Ось кілька прикладів поширених садових рослин, які можна і потрібно обрізати на початку літа, приблизно в червні.

Бузок

Найкращий час для обрізання куща бузку — одразу після того, як він закінчив цвісти. Оскільки бузок квітне пізньої весни, у багатьох садах його можна обрізати на початку червня. Не чекайте занадто довго та уникайте обрізання пізно влітку або восени.

Обрізаючи бузок, обріжте мертві або хворі стебла, а також будь-які стебла, діаметр яких перевищує 5 см. Обріжте молодші стебла до бруньки, спрямованої назовні. Це допоможе чагарникові заповнитися у міру зростання.

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Форзиція

Як і в разі з бузком, обрізання форзиції треба проводити одразу після цвітіння. Якщо робити це пізніше, це може призвести до видалення квіткових бруньок наступного року. Коли саме ви обрізатимете форзицію, залежить від вашої зони вирощування і погоди. Зазвичай ця рослина закінчує квітнути у травні.

Видаліть приблизно чверть старих гілок, а потім сформуйте та видаліть менші стебла, щоб відкрити внутрішню частину куща і надати йому форми.

Айстра

Деякі з ваших осінніх квітучих багаторічних рослин також можуть отримати користь від догляду на початку літа. Знову обрізавши їх зараз, можна контролювати висоту стебла, зменшити ризик появи гнучких квітів та уникнути необхідності кріплення. Айстри — чудові приклади осінніх багаторічних рослин, які можна обрізати в червні.

Одна зі стратегій полягає в тому, щоб просто відщипнути стебла або злегка повністю обрізати їх, щоб стимулювати їх зростання. Інша стратегія — більш різке скорочення. Обрізаючи айстри в червні, обріжте всі пагони приблизно наполовину, а потім надайте їм необхідної форми. Цей крок трохи затримує цвітіння, але загалом дає більше форми та робить рослину привабливішою.

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Цибуля-трибулька

Червень — найкращий час для скорочення або стратегічного обрізання і прищеплення певних трав, особливо тих, які рано квітнуть або мають тенденцію до спустошення за спекотної погоди в середині літа. Після того, як цибуля-шніт відцвіте, зріжте більшу частину пагонів. Від цього часу вони відростуть і дадуть вам додатковий урожай.

Кінза і базилік

Залежно від того, де ви живете і займаєтеся садом, у червні може бути трохи рано перейматися цим, але саме тоді ви повинні почати стежити за рослинами. Відщипніть квіткові бруньки, щойно побачите, що вони ростуть, і добре поливайте рослини, коли температура підвищиться.

Якщо квіти не ростимуть, час збирання продовжиться. Після цвітіння листя не має такого смаку. Червень є слушним часом для прищеплення базиліка та збирання стебел кінзи, щоб сприяти більшому новому зростанню, що також допоможе продовжити урожай.

Дата публікації 12:03, 23.07.23 Кількість переглядів 781 Як підв'язувати, поливати та обрізати томати – Антоніна Лесик