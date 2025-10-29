Засоби для чищення, які шкодять сантехніці: поради професіоналів

Засоби для чищення, які шкодять сантехніці / © Credits

Професійні сантехніки радять уникати певних продуктів, які нібито очищають стоки, але насправді руйнують труби та сантехніку, про це розповіло видання Martha Stewart.

Хімічні засоби для прочищення труб — перше, чого радять уникати професіонали. Вони містять кислоти, які буквально їдять ваші труби чи пошкоджують унітаз. Найкращий варіант — взагалі від них відмовитися. Ці засоби створюють тепло та хімічні реакції, щоб розчинити засмічення. Але з часом вони руйнують металеві та пластикові труби, і роблять їх крихкими.

Як наслідок, протікання, ламкі труби, пошкоджені з’єднання та потенційно дорогий ремонт. А ще, такі засоби небезпечні для сантехніків через залишкові хімічні випари та ризик опіків.

Безпечні альтернативи

На щастя, є способи тримати стоки чистими, не руйнуючи труби.

Натуральні домашні засоби. Змішайте гарячу воду, оцет і харчову соду. Суміш зашипить і допоможе розчинити легке засмічення. Це дешевий, екологічний та безпечний метод для раковин, ванн і душових, де вода повільно стікає через мило та жир.

Ензимні засоби. Вони розщеплюють органічні відкладення, наприклад, волосся, мило, жир, харчові залишки. Це як пробіотик для вашої сантехніки — безпечний для всіх матеріалів і для природи. Регулярне застосування таких засобів не лише очищає труби, а й запобігає неприємним запахам.

Коли викликати професіонала

Іноді навіть регулярний догляд не допомагає за сильного засмічення. Професійне чищення гарантує повне очищення системи без пошкодження труб. Після цього рекомендується регулярне використання ензимних засобів для профілактики».

Засоби, яких варто уникати

Абразивні порошки: дряпають порцелянові поверхні та зношують захисне покриття.

Концентровані розчини відбілювача: з часом руйнують матеріали та шкодять навколишньому середовищу.

«Змивні» серветки: попри назву, вони не розкладаються та часто викликають засмічення.

Завжди читайте етикетки та переконайтеся, що продукт підходить для вашої сантехніки.

Надійна сантехніка починається з правильного догляду. Уникайте агресивних хімічних засобів, використовуйте домашні чи ензимні очищувачі та за сильних засмічень звертайтеся до професіоналів. Доглянута сантехніка без запахів і засмічень — це реально, якщо обирати безпечні та ефективні засоби.