Затхлий запах рушників і килимків у ванній: чому він з'являється та як із ним боротися

Регулярне прання килимків і рушників — втомлива справа, особливо у великій родині. Але, на жаль, ці предмети нашого повсякденного побуту потребують особливої уваги й догляду.

Рушники та килимки для ванної кімнати можуть бути ідеальним середовищем для розмноження бактерій і мікробів, особливо коли вони погано висихають через вологість. Їхнє регулярне прання важливе для підтримки гарної гігієни і, за словами експертки, килимки для ванної треба міняти що два роки.

Фахівчиня із прибирання пояснила читачам Еxpress.co.uk, як потрібно доглядати за рушниками й килимками, щоб вони завжди пахнули свіжістю і не були джерелом розмноження мікробів.

Як запобігти запаху затхлості

Рушники зазвичай набувають затхлого запаху, коли на них з'являється пліснява, тож аби уникнути цього, слідкуйте, щоб вони ніколи не залишалися на підлозі тривалий час і не були складені в кілька шарів перш ніж висохнуть.

Що робити, якщо запах затхлості все ж з'явився

Щоб освіжити рушники, що набули запаху вогкості, є кілька способів. Повторно випрати їх за гарячої температури з білим оцтом, і запах повинен повністю зникнути.

Щоб запобігти появі запаху вогкості, експерт з клінінгу рекомендував прати килимки разом із рушниками. Найшвидший і найпростіший спосіб переконатися, що на килимках і рушниках немає жодних бактерій, — це покласти їх до пральної машини в режимі інтенсивного прання за нормальної температури близько 40°C.

Періть рушники й килимки вашим звичайним пральним порошком з невеликою кількістю кондиціонера для білизни. Після завершення циклу або висушіть їх у пральній машині, або повісьте на вішак для рушників чи сушарку, щоб вони повністю висохнули перед повторним використанням. Правильне сушіння цих речей — головна умова гарного запаху.

Як сушити рушники й килимки, щоб вони не пахнули затхлістю

Килимки для ванної та рушники в зимові місяці можуть сохнути годинами, якщо не днями. Тому дуже важливо сушити їх правильно й ефективно. Добре, якщо у вас є можливість скористатися сушильною машиною, та якщо ні, то, за словами експертки, найкраще покласти їх на сушарку, бажано біля вікна або в місці з гарною вентиляцією.

Не кладіть рушники та килимки один на одного або занадто близько, оскільки це затримає процес висихання. Для досягнення найкращих результатів перевертайте рушники кожні кілька годин, щоб вони висихали рівномірно. Сушіння на повітрі іноді може зробити їх трохи жорсткими, тому рекомендується швидко попрасувати рушники після того, як вони висохнуть, щоб пом'якшити перед використанням.

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Як доглядати за килимком для ванної кімнати

Оскільки килимок для ванної часто лежить на підлозі, краще прати його кожні три-сім днів, повністю замінюючи килимок що два роки.

Зазвичай килимки для ванної сохнуть довше за холодної погоди, тому взимку може бути таке, що вони не повністю висихають між використаннями. В такому разі допоможе регулярне прання, яке гарантує відсутність скупчення бактерій та запобігає появі вогкості і плісняви.

Загалом усі поради щодо догляду за цими предметами нашого побуту можна звести до двох: періть частіше і сушіть ретельніше. Якщо ви дотримуватиметеся цих рекомендацій, ваші рушники й килимки завжди пахнутимуть свіжістю.

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