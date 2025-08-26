ТСН у соціальних мережах

Завдання з прибирання, які варто зробити цього тижня, щоб заощаджувати час протягом усього року

Прибирання часто здається нескінченною рутиною, варто пропустити лише кілька днів і вже не знаєш, з чого почати. Але є невеликі завдання, які приносять велику користь у довгостроковій перспективі.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Прибирання

Прибирання / © Credits

Якщо зробити щось зараз, ви не лише зекономите час протягом року, а й уникнете виснажливого генерального прибирання у майбутньому. Видання Real Simple розповіло, що варто почати із цих чотирьох важливих пунктів і ваш дім буде чистим, а побут значно простішим.

Приберіть під та за великими приладами

Холодильник, плита, пральна машина чи сушарка — це ті місця, куди ми зазвичай навіть не заглядаємо. А дарма, там накопичується пил, залишки їжі та волога, а це може призвести до появи цвілі чи навіть шкідників.

Що варто зробити:

  • обережно відсунути прилади;

  • пропилотяжити підлогу та простір за ними;

  • протерти поверхні універсальним мийним засобом.

Лайфгак: чистий простір за технікою не лише має кращий вигляд, а й допомагає приладам працювати ефективніше, подовжує їхній термін служби.

Почистьте посудомийну машину

Навіть найкраща техніка не впорається зі своїм завданням, якщо сама потребує догляду. Брудний фільтр або відкладення всередині — це погано вимитий посуд і неприємний запах.

Що робити:

  • дістаньте фільтр, промийте його під проточною водою з краплею мийного засобу;

  • використайте стару зубну щітку, щоб видалити дрібний бруд;

  • запустіть повний цикл або з таблеткою для чищення, або насипте на дно харчову соду та поставте у верхню полицю чашу з оцтом.

Ця проста процедура позбавить від запахів і допоможе вашій техніці бездоганно працювати.

Розберіть холодильник і комору

Організація простору — це не лише про красу, а й про економію часу та грошей. Адже часто ми купуємо продукти, які вже є вдома, просто тому, що не бачимо їх серед хаосу.

Що варто зробити:

  • вийняти все з полиць;

  • перевірити терміни придатності, викинути прострочене;

  • протерти полиці теплою водою з харчовою содою чи спеціальним засобом;

  • розкласти продукти по категоріях: соуси, молочне, овочі, снеки тощо.

Порада: зручна організація допоможе швидше готувати та зменшить харчові відходи.

Почистьте пилотяг

Дивно, але часто ми забуваємо чистити прилад, яким прибираємо. А дарма, адже заповнений контейнер або забита щітка знижують ефективність роботи.

Що робити:

  • спорожнити контейнер після кожного використання;

  • промити фільтр теплою водою та висушити його;

  • очистити щітку-валик від волосся та пилу.

Це покращить потужність всмоктування та зробить прибирання швидшим і якіснішим.

Ці чотири завдання займають небагато часу, але їхній ефект відчутний протягом усього року. Ви уникнете масштабного генерального прибирання, а ваш дім завжди буде чистим і комфортним.

